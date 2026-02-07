上海商場內竟有黃金回收ATM機：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

全球黃金價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環。不過一種新型的「黃金回收ATM機」在大陸部分城市出現。以上海環球港商場內的一台為例，這類機器可為顧客提供包括自助檢測、熔金、即時報價到快速收款的一站式黃金回收服務。

快科技報導，近年來大陸多個城市已陸續出現此類設備。使用者只需將黃金製品放入機器，系統即可自動識別純度與重量，完成熔煉並實現快速變現。

該機器分為黃金回收和購買兩個板塊。根據指示資訊，黃金回收的流程依次為自助下單、放入黃金、機器初檢、輸入姓名和收款信息、熔金冷卻後二次檢測、收款等。

現場工作人員介紹，有回收意願的顧客可以帶黃金產品來，透過機器初步檢測重量、含金量等數值，確認回收並進行熔金操作後，將獲得二次檢測數據。該機器可提供含金量在50%以上、重量在3克至1000克之間的黃金回收和免費檢測服務，如果超過1000克可以分次回收。首飾金回收收取2.8%的服務費，金條的服務費是2%，扣除服務費後，回收錢款一般在流程結束後幾小時內可以到帳。

工作人員稱，回收金價是即時變動的，一般參照上海黃金交易所的價格，停盤後參照國際市場即時金價。前段時間金價每克人民幣1200多元的時候，前來回收的人多一點，最近跌到每克1000多元，人就少了。6日下午，機器顯示的金價在人民幣1090元至1095元之間變動。

工作人員還稱，如果要回收的黃金飾品鑲嵌了寶石、鑽石等其他材質，需要提前去除，不能將非黃金物品放入機器中。對於要回收的黃金產品，機器在進行熔煉前後會有兩次檢測並提供報告，顧客可以對比參考，機器的操作過程也可以通過螢幕看到。據其透露，在金價是人民幣700多元時，有顧客回收了約一公斤的黃金。