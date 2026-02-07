快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商場內竟有黃金回收ATM機：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海商場出現「黃金回收ATM機」，可為顧客提供包括自助檢測、熔金、即時報價到快速收款的一站式黃金回收服務。極目新聞
上海商場出現「黃金回收ATM機」，可為顧客提供包括自助檢測、熔金、即時報價到快速收款的一站式黃金回收服務。極目新聞

全球黃金價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環。不過一種新型的「黃金回收ATM機」在大陸部分城市出現。以上海環球港商場內的一台為例，這類機器可為顧客提供包括自助檢測、熔金、即時報價到快速收款的一站式黃金回收服務。

快科技報導，近年來大陸多個城市已陸續出現此類設備。使用者只需將黃金製品放入機器，系統即可自動識別純度與重量，完成熔煉並實現快速變現。

該機器分為黃金回收和購買兩個板塊。根據指示資訊，黃金回收的流程依次為自助下單、放入黃金、機器初檢、輸入姓名和收款信息、熔金冷卻後二次檢測、收款等。

現場工作人員介紹，有回收意願的顧客可以帶黃金產品來，透過機器初步檢測重量、含金量等數值，確認回收並進行熔金操作後，將獲得二次檢測數據。該機器可提供含金量在50%以上、重量在3克至1000克之間的黃金回收和免費檢測服務，如果超過1000克可以分次回收。首飾金回收收取2.8%的服務費，金條的服務費是2%，扣除服務費後，回收錢款一般在流程結束後幾小時內可以到帳。

工作人員稱，回收金價是即時變動的，一般參照上海黃金交易所的價格，停盤後參照國際市場即時金價。前段時間金價每克人民幣1200多元的時候，前來回收的人多一點，最近跌到每克1000多元，人就少了。6日下午，機器顯示的金價在人民幣1090元至1095元之間變動。

工作人員還稱，如果要回收的黃金飾品鑲嵌了寶石、鑽石等其他材質，需要提前去除，不能將非黃金物品放入機器中。對於要回收的黃金產品，機器在進行熔煉前後會有兩次檢測並提供報告，顧客可以對比參考，機器的操作過程也可以通過螢幕看到。據其透露，在金價是人民幣700多元時，有顧客回收了約一公斤的黃金。

黃金 金價 人民幣
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

走春沾「金」氣！黃金博物館「金工流轉」 邀民眾過年賞金迎財運

大陸瘋搶金！騰訊招募頂尖人才 發7克足金企鵝禮盒引熱議

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

金融詐騙年度關鍵字揭曉 買黃金、買房、裝潢最常見

相關新聞

上海商場內竟有黃金回收ATM機：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

全球黃金價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環。不過一種新型的「黃金回收ATM機」在大陸部分城市出現。以上海環球港商...

陸8部門發通知 未經同意不得境外發行虛擬貨幣及與人民幣掛鉤穩定幣

據中國人民銀行網站消息，中國人行、國家發改委及工信部、金監局、證監會、外匯局等8個部門共同發布了《關於進一步防範及處置虛...

大陸瘋搶金！騰訊招募頂尖人才 發7克足金企鵝禮盒引熱議

金價上升中國大陸爆發搶金潮，日前有網友發文稱騰訊學校招聘竟發放黃金禮盒，以聘入全球頂尖技術學子和人才，引發廣泛關注。

拒絕進口！華為數據備份設備 進廣東中移動採購大單

中國政府採購網發布「光明大裝置算力服務支撐平台採購專案」中標公告，中國移動廣東公司以人民幣1.5億元中標，採購項目包含華...

深圳水貝黃金平台爆雷！百億資金領嘸 官方監管失靈？

2026年初，有著「中國珠寶第一村」之稱的深圳羅湖水貝，並未如往年般沉浸在春節前的旺市喜悅，而是出現震驚全大陸的黃金兌付風暴。深圳杰我睿珠寶有限公司（下稱「杰我睿」）突陷資金鏈斷裂傳聞，據傳涉及數百億人民幣，千位投資者從大陸各省湧向水貝，想討回他們存放平台的「保值黃金」，此事是否有官方監管失靈之嫌？

陸多家企業模仿DeepSeek、ChatGPT產品 官方整頓AI仿冒火速開鍘

為維護AI產業健康發展，大陸整頓AI仿冒等不正當競爭，大陸市場監管總局昨（6）日公布多起AI領域不正當競爭典型案例，多家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。