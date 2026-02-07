拒絕進口！華為數據備份設備 進廣東中移動採購大單

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為用昇騰AI晶片打造的CloudMatrix 384超節點，並聲稱生產效率上可以超車輝達。路透
中國政府採購網發布「光明大裝置算力服務支撐平台採購專案」中標公告，中國移動廣東公司以人民幣1.5億元中標，採購項目包含華為溫冷數據備份存放裝置一套，設備單價為人民幣4459.8萬元。

預算明確投向三個關鍵部分：智慧算力開放服務系統、信息安全運維體系以及溫冷數據備份存放裝置，專案要求所有核心產品「拒絕進口」。

中國移動廣東公司作為總包方拿下專案，設備採購清單顯示，華為的存放裝置以單套人民幣4459.8萬元的價格成為核心標的。 這種「電信商牽頭、華為供核心」的模式，在南方電網的AI算力採購中已有先例。2025年第二批採購中，華為曾以人民幣3.2億元中標訓練伺服器標包，與中興等企業分庭抗禮。

新浪財經報導，光明大裝置的目標是構建能管理萬卡集群的算力底座。 智慧算力開放服務系統需要將AI伺服器資源池化，像酒店管理員一樣把房間動態分配給不同租戶。 信息安全系統則要建立AI驅動的安全防護網，而溫冷存放裝置必須承載海量科研數據的長期沉澱。

華為與廣東省深圳市光明區的合作早已埋下伏筆。深圳市政府官網發布， 2024年10月，雙方簽署「一集群一園兩中心」戰略協億，明確要打造「AI之城算力名片」。 這種深度綁定讓華為在後續招標中佔據先機。

真正讓華為站穩腳跟的，是CloudMatrix 384超節點算力集群的硬實力。華為計算產品線行銷運作部部長張愛軍2日表示，截至2026年初，該集群已累計交付550套，以單套人民幣1.5億元均價計算，撬動超人民幣800億元市場。 這套系統透過高速互聯技術，將384顆昇騰AI晶片像搭積木一樣組合，消除卡間通信瓶頸，使算力利用率從行業平均的30%提升至70%以上。

深圳特區報報導，在2025年高交會上，光明實驗室展示的4組華為算力集群已投入空間智慧大模型訓練。 實驗室人員透露，先前使用輝達設備，因晶片禁令轉向國產方案。 這種替代並非勉強接受，而是基於實測性能的選擇，華為超節點在千億參數大模型訓練效率上已實現反超。

採購書中明確標註「拒絕進口」。（圖／取自「光明大裝置算力服務支撐平台採購專案」採購書）
算力 廣東
