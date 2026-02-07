大陸瘋搶金！騰訊招募頂尖人才 發7克足金企鵝禮盒引熱議

快訊

香港01／ 撰文：許祺安
中國市值破兆的上市公司，騰訊列前五名。（路透）
金價上升中國大陸爆發搶金潮，日前有網友發文稱騰訊學校招聘竟發放黃金禮盒，以聘入全球頂尖技術學子和人才，引發廣泛關注。

據《極目新聞》報導，有網友近日發文，稱收到騰訊校招黃金禮盒，禮盒內包含青雲金企鵝（足金7克）、《青雲Live》書籍和青雲紀念版紙質聘書，引來不少羨慕。另有一名2026屆青雲計劃的校招生表示，收到郵件還是挺震驚的，因為現在黃金漲幅這麼大還願意發黃金，「（騰訊）很有誠意」。根據黃金當前的市價，7克足金價值約在8200到8500元港幣(約新台幣3.3萬~3.5萬元)之間。

騰訊員工：招募的都是頂尖人才和頂尖技術博士

該網友表示，他是騰訊青雲計劃2026屆校招生，於2月3日收到這封郵件，並表示騰訊大手筆，「雖然是意料之外，但在情理之中，畢竟騰訊今年開大價錢招人」。

騰訊校招官網顯示，青雲計劃是騰訊面向全球頂尖技術學子的人才專項。該專項通過提供全面定制化培養方案、開放核心業務工作機會、解鎖前瞻性技術課題和極具競爭力的薪酬，培養中國未來的科技人才。

騰訊公司員工確認了這封郵件的真實性，並表示青雲計劃招聘為頂尖人才，福利待遇一向很好。另一名騰訊員工透露，多名2026屆青雲計劃的校招生已收到這封郵件，「青雲計劃都是頂尖人才和頂尖技術博士，可以為公司帶來更多創新創造，所以給的福利會比較好。」

據騰訊校招官網，青雲計劃是騰訊面向全球頂尖技術學子的人才專項。該專項通過提供全面定制化培養方案、開放核心業務工作機會、解鎖前瞻性技術課題和極具競爭力的薪酬，培養中國未來的科技人才。從2023年起，騰訊原「技術大咖」項目併入「青雲計劃」，升級為全新的騰訊青雲計劃，原技術大咖項目不再進行單獨招聘。

文章授權轉載自《香港01》

騰訊 黃金
