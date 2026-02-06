聽新聞
0:00 / 0:00

澳門英皇拆78塊金磚 套現3.6億元

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
英皇娛樂酒店將大廳金磚挖出變賣大賺十倍。圖／取自微博
英皇娛樂酒店將大廳金磚挖出變賣大賺十倍。圖／取自微博

趁著國際金價創下歷史新高之際，澳門英皇娛樂酒店把酒店大廳下多達七十八塊金磚、合計重達七十九公斤的黃金挖出來賣，獲利九○二○萬港幣（約三點六億元台幣），換算持有黃金廿年獲利高達十倍，平均年化報酬率約百分之十二。

澳門英皇娛樂酒店二○○六年開業，是澳門早年知名的賭場及酒店業者，為吸引賭客，酒店大廳內鋪設七十八塊金磚，每個金磚重達一公斤，由瑞士九九九點九純金打造而成，並取名為「黃金大道」，成為該賭場知名景點，沒想到金磚上個月底竟被連夜撤走。

澎湃新聞報導，英皇娛樂酒店有限公司本月四日晚間公告，已出售合計重達七十九公斤的多塊金磚，金額約九九七○萬港幣，扣掉帳面值九百四十萬港元（原始購入價），交易成本（包括運輸及淨化費用）約十萬港元，收益約九○二○萬港幣。

受金磚出售消息影響，在港股掛牌的英皇娛樂酒店股價五日一度大漲百分之十八，收盤上漲百分之九點七六。英皇娛樂酒店股價六日收在零點二六港元，下跌百分之三點七。

英皇娛樂酒店於二○○六年開業，坐落於澳門市中心，酒店以宮殿為主題，正門兩旁以仿古馬車點綴，金色車身襯托精緻雕刻工藝，盡顯十八世紀英倫藝術典範。

英皇娛樂酒店在四日公告中表示，鑒於當前的市場狀況及該貴金屬的市場價格目前處於高位水準，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

陸金條金幣銷量 去年首超金飾

比特幣跌破7萬美元 黃金、白銀也再現跌勢

澳門賭場將大廳78塊金磚挖出變賣 大賺10倍獲利3.6億元

相關新聞

人行等八部門升級虛擬貨幣監管 重申虛擬貨幣非法

中國人民銀行等八部門6日升級虛擬貨幣監管框架，首次明確提出，未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境...

李強談「十五五」規劃：實施一批重大項目

中國國務院總理李強今天分別主持兩場會議。他表示要深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展「新質生產力」、做強國...

陸外交部籲立陶宛：回到恪守一個中國原則的正確軌道

立陶宛新任總理魯吉尼涅日前表示先前維爾紐斯方面允許台北方面在首都設立「台灣代表處」是錯誤，北京方面今日喊話立陶宛，儘早糾...

澳門英皇拆78塊金磚 套現3.6億元

趁著國際金價創下歷史新高之際，澳門英皇娛樂酒店把酒店大廳下多達七十八塊金磚、合計重達七十九公斤的黃金挖出來賣，獲利九○二...

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

BBC中文6日報導，2023年，香港一對情侶入住深圳一家酒店。三周後的某個晚上，男生Eric（化名）像往常一樣在一個社交...

中英首度舉行金融工作組會議 就反洗錢等達成多項合作

英國首相施凱爾1月底甫結束對大陸的訪問，大陸央行披露與英國已經首度舉行金融工作組會議，此次會議達成多項合作，並發布「共識...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。