中英金融合作 拍板
英國首相施凱爾1月底甫結束對大陸的訪問，中國人民銀行披露與英國已經首度舉行金融工作組會議，此次會議達成多項合作，並發布「共識文件」，當中觸及金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等多項議題。
據人行官網消息，近日「中英金融工作組」首次會議在北京舉行。會議由人行行長潘功勝以及英國財政部經濟國務大臣露西．里格比（Lucy Rigby）共同主持。
相關出席單位包含人行、財政部、國家金融監督管理總局、證監會、國家外匯管理局，以及英國財政部、英格蘭銀行、英國審慎監管局、英國金融行為監管局等金融管理部門。
會上雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等議題深入交換了意見，達成多項務實合作成果。另作為中英金融工作組的配套活動，中英金融工作組與金融機構舉行圓桌會。雙方金融管理部門聽取了兩國主要金融機構關於金融市場發展、合作機遇以及金融領域創新等議題的建議和訴求並作了回應。
