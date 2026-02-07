陸多家企業模仿DeepSeek、ChatGPT產品 官方整頓AI仿冒火速開鍘

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

為維護AI產業健康發展，大陸整頓AI仿冒等不正當競爭，大陸市場監管總局昨（6）日公布多起AI領域不正當競爭典型案例，多家企業仿冒DeepSeekChatGPT等知名AI產品，透過相似名稱、圖示「搭便車」獲利；AI語音軟體幫助貸款仲介虛假宣傳；員工竊取公司演算法商業秘密等。

陸AI產業野蠻生長多年，衍生不少亂象，大陸新修訂的「反不正當競爭法」在去年10月上路後，首度將AI引發的新型競爭問題納入規範，近期透過系統性整治、執法行動升級和提高平台責任等舉措，遏制AI技術濫用亂象。

華爾街見聞報導，其中，上海市徐匯區市場監管局查處上海熵雲網路科技（下稱當事人）開發營運名為「ChatGPT線上」的微信公眾號，含有AI對話功能，透過吸引註冊付費會員獲利。當事人提供的AI對話服務實際是調用OpenAI公司開放的應用程式設計發展介面，接入背後的基礎模型，提供類似「ChatGPT」服務，並非「ChatGPT」產品本身。

而當事人使用了高度類似該公司官方圖案作為微信公眾號頭像，並在公眾號簡介中介紹是「ChatGPT中文版」，將該公眾號與「ChatGPT」混淆。

徐匯區市場監管局責令當事人停止違法行為，並綜合裁量案件情節，處罰款人民幣6.3萬元。

上海市市場監管局查處上海俏聘網路資訊科技公司幫助虛假宣傳案，該公司從事「斗星智慧」機器人語音AI外撥軟體，可透過AI預先設定的話術範本自動撥打電話，為用戶篩選出潛在優質消費者，打著銀行機構名義或使用免費代辦貸款話術範本撥打語音電話，推銷仲介貸款業務，處罰人民幣20萬元。

杭州市西湖區市場監管局查處杭州博珩文化傳媒（下稱當事人）建立「DeepSeek」本地部署網站，並誘導用戶付費使用。當事人在未經授權的情況下使用與DeepSeek官方相同的字樣及高度相似的圖案進行對外宣傳，且整體頁面設計、「DeepSeek本地部署工具」字樣、圖案等內容與DeepSeek官方網站具有高度相似性。西湖區市場監管局責令當事人立即停止違法行為，並綜合裁量案件情節，處罰款人民幣3萬元。

ChatGPT DeepSeek 公眾號
