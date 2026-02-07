聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸人物／百川王小川 進擊AI醫療

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
百川智能創辦人兼CEO王小川。（網路照片）
百川智能創辦人兼CEO王小川。（網路照片）

從搜狗時代的明星執行長，到AI浪潮下再創業，百川智能創辦人王小川動向始終牽動市場目光。沉寂一年多後，他於2026年初重新站上台前，釋出百川智能可能於2027年啟動上市的訊號，並同步發布新一代開源醫療大模型Baichuan-M3，宣示正式聚焦AI醫療賽道，重返競逐核心戰場。

王小川是大陸網路圈的老面孔。研究所畢業後加入搜狐，27歲即成為最年輕副總裁，隨後一手打造搜狗品牌，長期執掌營運，在業界享有「南小龍（微信之父張小龍）、北小川」之稱。2021年搜狗併入騰訊後，他卸任執行長，淡出第一線管理，但仍多次公開提及對生命科學與醫學的長期興趣。

2022年底ChatGPT引爆生成式AI浪潮後，王小川重返創業舞台。2023年成立百川智能，初期主攻通用大模型，與智譜、MiniMax、月之暗面等並列「AI六小龍」。隨著競爭加劇，百川於2024年後逐步調整方向，並在2025年初正式收縮戰線，轉而聚焦AI醫療。

王小川多次回顧這段轉折，坦言百川曾同時布局金融、教育與通用模型，戰線過長使組織與資源承壓。隨後的調整伴隨裁員與核心團隊流失，市場一度質疑百川在AI新創企業中掉隊。過去一年多時間，王小川選擇低調應對，專注調整組織與技術路線。

直到螞蟻旗下AI醫療應用「阿福」以雄厚資本掀起廣告攻勢，開始在AI醫療領域強勢布局，這讓堅持深耕醫療賽道的王小川再次重返台前。王小川1月13日久違公開露面，發布Baichuan-M3醫療模型。據悉，該模型在OpenAI推出的HealthBench與HealthBench Hard評測中排名第一，醫療幻覺率降至3.5%。

王小川指，醫療將是大模型競爭中一個重要技術範式，「會成熟得慢一點，但會有自己的位置」。百川「從第一天開始就想做醫療」，只是過去一度被市場節奏牽著走。

在產品定位上，王小川強調，百川不取代醫師，也不觸及診斷與處方紅線，而是聚焦院外場景，協助患者理解病情、降低醫患資訊落差。商業化方面，公司規畫今年上半年推出兩款消費端AI醫療產品，初期免費，後續探索付費模式，並評估自研睡眠相關硬體與出海可能性。隨著部分同業已陸續上市，百川的資本動向亦受關注。王小川透露，公司帳上仍有約人民幣30億元資金，短期不急於上市，但未來方向仍以IPO為目標，2027年可能成為啟動時間點。

2026年是百川智能成立的第三年，王小川完成公司從通用模型到垂直醫療的轉向，也從成熟的網路經理人，再度回到創業者角色。在AI競賽進入深水區之際，他選擇押注醫療這條高門檻、長周期賽道，等待技術與市場逐步到位。

創業 網路 醫師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

甲骨文數據中心貸款遭轉賣？網憂「市場降溫」：OpenAI成風險核心

去年金融創新試辦案 攀高

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

相關新聞

人行等八部門升級虛擬貨幣監管 重申虛擬貨幣非法

中國人民銀行等八部門6日升級虛擬貨幣監管框架，首次明確提出，未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境...

李強談「十五五」規劃：實施一批重大項目

中國國務院總理李強今天分別主持兩場會議。他表示要深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展「新質生產力」、做強國...

陸外交部籲立陶宛：回到恪守一個中國原則的正確軌道

立陶宛新任總理魯吉尼涅日前表示先前維爾紐斯方面允許台北方面在首都設立「台灣代表處」是錯誤，北京方面今日喊話立陶宛，儘早糾...

陸多家企業模仿DeepSeek、ChatGPT產品 官方整頓AI仿冒火速開鍘

為維護AI產業健康發展，大陸整頓AI仿冒等不正當競爭，大陸市場監管總局昨（6）日公布多起AI領域不正當競爭典型案例，多家...

兩岸人物／長鑫存儲董座 彎道超車

大陸記憶體巨頭長鑫存儲準備在A股上市，有望成為今年最大IPO。其主事者朱一明同時也是大陸另一記憶體廠兆易創新董事長，兆易...

兩岸人物／百川王小川 進擊AI醫療

從搜狗時代的明星執行長，到AI浪潮下再創業，百川智能創辦人王小川動向始終牽動市場目光。沉寂一年多後，他於2026年初重新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。