兩岸人物／百川王小川 進擊AI醫療

從搜狗時代的明星執行長，到AI浪潮下再創業，百川智能創辦人王小川動向始終牽動市場目光。沉寂一年多後，他於2026年初重新站上台前，釋出百川智能可能於2027年啟動上市的訊號，並同步發布新一代開源醫療大模型Baichuan-M3，宣示正式聚焦AI醫療賽道，重返競逐核心戰場。

王小川是大陸網路圈的老面孔。研究所畢業後加入搜狐，27歲即成為最年輕副總裁，隨後一手打造搜狗品牌，長期執掌營運，在業界享有「南小龍（微信之父張小龍）、北小川」之稱。2021年搜狗併入騰訊後，他卸任執行長，淡出第一線管理，但仍多次公開提及對生命科學與醫學的長期興趣。

2022年底ChatGPT引爆生成式AI浪潮後，王小川重返創業舞台。2023年成立百川智能，初期主攻通用大模型，與智譜、MiniMax、月之暗面等並列「AI六小龍」。隨著競爭加劇，百川於2024年後逐步調整方向，並在2025年初正式收縮戰線，轉而聚焦AI醫療。

王小川多次回顧這段轉折，坦言百川曾同時布局金融、教育與通用模型，戰線過長使組織與資源承壓。隨後的調整伴隨裁員與核心團隊流失，市場一度質疑百川在AI新創企業中掉隊。過去一年多時間，王小川選擇低調應對，專注調整組織與技術路線。

直到螞蟻旗下AI醫療應用「阿福」以雄厚資本掀起廣告攻勢，開始在AI醫療領域強勢布局，這讓堅持深耕醫療賽道的王小川再次重返台前。王小川1月13日久違公開露面，發布Baichuan-M3醫療模型。據悉，該模型在OpenAI推出的HealthBench與HealthBench Hard評測中排名第一，醫療幻覺率降至3.5%。

王小川指，醫療將是大模型競爭中一個重要技術範式，「會成熟得慢一點，但會有自己的位置」。百川「從第一天開始就想做醫療」，只是過去一度被市場節奏牽著走。

在產品定位上，王小川強調，百川不取代醫師，也不觸及診斷與處方紅線，而是聚焦院外場景，協助患者理解病情、降低醫患資訊落差。商業化方面，公司規畫今年上半年推出兩款消費端AI醫療產品，初期免費，後續探索付費模式，並評估自研睡眠相關硬體與出海可能性。隨著部分同業已陸續上市，百川的資本動向亦受關注。王小川透露，公司帳上仍有約人民幣30億元資金，短期不急於上市，但未來方向仍以IPO為目標，2027年可能成為啟動時間點。

2026年是百川智能成立的第三年，王小川完成公司從通用模型到垂直醫療的轉向，也從成熟的網路經理人，再度回到創業者角色。在AI競賽進入深水區之際，他選擇押注醫療這條高門檻、長周期賽道，等待技術與市場逐步到位。