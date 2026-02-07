聽新聞
兩岸人物／長鑫存儲董座 彎道超車

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
長鑫存儲董事長朱一明。（網路照片）
長鑫存儲董事長朱一明。（網路照片）

大陸記憶體巨頭長鑫存儲準備在A股上市，有望成為今年最大IPO。其主事者朱一明同時也是大陸另一記憶體廠兆易創新董事長，兆易創新今年1月中才剛在港股上市，外界都在看他能否在一年內完成兩個人民幣千億級的IPO，有望打造「中國版三星半導體」。

現年54歲的朱一明從小便是公認的「學霸」，他1994年畢業於清華大學物理系，隨即遠赴美國紐約州立大學攻讀電子工程碩士。

在矽谷工作期間，他觀察到全球記憶體產業從美國向日韓轉移，心中便萌生「打造中國自己的記憶體企業」想法。

也因此，他決定返回中國發展，他在2005年帶著一套靜態存儲器技術發明專利和10萬美元創業資金回國，在北京中關村創立了兆易創新前身「芯技佳易」。他立志要做成中國最大的記憶體公司。

朱一明的起手式選擇相對邊緣但不可或缺的市場「NOR Flash」（編碼型快閃記憶體）。

兆易創新成立初期，他帶領團隊只花幾個月就研發出存儲器樣品，用兩個電晶體，做出韓國六個電晶體才能達到的效果，在質疑聲中，通過測試驗證。但兆易創新首筆訂單僅人民幣10萬元。

面對小蝦米對抗已經被巨頭瓜分的市場，朱一明的策略是，要避免一開始就與強敵正面競爭，同時考慮到太大的創新在大陸國內會缺乏資本支持，因此他提倡「現實主義的創新」。所以兆易創新從技術壁壘較低的NOR Flash切入存儲器，之後發展2D NAND（平面記憶體），最後攻入美韓高度壟斷的DRAM（動態隨機存取記憶體）。

從現在回望，朱一明的策略正在奏效。

2008年前後，全球半導體行業經歷慘烈洗牌，三星電子因NOR Flash利潤觸底而戰略性放棄該業務，而巨頭Spansion受金融危機衝擊陷入破產，在市場出現真空狀態下，兆易創新迅速填補空白。

據弗若斯特沙利文資料，以2024年銷售額計，兆易創新是全球唯一一家，在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM及MCU，四大產品線均躋身全球前十的晶片設計公司。

半導體
人行等八部門升級虛擬貨幣監管 重申虛擬貨幣非法

中國人民銀行等八部門6日升級虛擬貨幣監管框架，首次明確提出，未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境...

李強談「十五五」規劃：實施一批重大項目

中國國務院總理李強今天分別主持兩場會議。他表示要深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展「新質生產力」、做強國...

陸外交部籲立陶宛：回到恪守一個中國原則的正確軌道

立陶宛新任總理魯吉尼涅日前表示先前維爾紐斯方面允許台北方面在首都設立「台灣代表處」是錯誤，北京方面今日喊話立陶宛，儘早糾...

陸多家企業模仿DeepSeek、ChatGPT產品 官方整頓AI仿冒火速開鍘

為維護AI產業健康發展，大陸整頓AI仿冒等不正當競爭，大陸市場監管總局昨（6）日公布多起AI領域不正當競爭典型案例，多家...

兩岸人物／百川王小川 進擊AI醫療

從搜狗時代的明星執行長，到AI浪潮下再創業，百川智能創辦人王小川動向始終牽動市場目光。沉寂一年多後，他於2026年初重新...

