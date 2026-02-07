兩岸人物／長鑫存儲董座 彎道超車

大陸記憶體巨頭長鑫存儲準備在A股上市，有望成為今年最大IPO。其主事者朱一明同時也是大陸另一記憶體廠兆易創新董事長，兆易創新今年1月中才剛在港股上市，外界都在看他能否在一年內完成兩個人民幣千億級的IPO，有望打造「中國版三星半導體」。

現年54歲的朱一明從小便是公認的「學霸」，他1994年畢業於清華大學物理系，隨即遠赴美國紐約州立大學攻讀電子工程碩士。

在矽谷工作期間，他觀察到全球記憶體產業從美國向日韓轉移，心中便萌生「打造中國自己的記憶體企業」想法。

也因此，他決定返回中國發展，他在2005年帶著一套靜態存儲器技術發明專利和10萬美元創業資金回國，在北京中關村創立了兆易創新前身「芯技佳易」。他立志要做成中國最大的記憶體公司。

朱一明的起手式選擇相對邊緣但不可或缺的市場「NOR Flash」（編碼型快閃記憶體）。

兆易創新成立初期，他帶領團隊只花幾個月就研發出存儲器樣品，用兩個電晶體，做出韓國六個電晶體才能達到的效果，在質疑聲中，通過測試驗證。但兆易創新首筆訂單僅人民幣10萬元。

面對小蝦米對抗已經被巨頭瓜分的市場，朱一明的策略是，要避免一開始就與強敵正面競爭，同時考慮到太大的創新在大陸國內會缺乏資本支持，因此他提倡「現實主義的創新」。所以兆易創新從技術壁壘較低的NOR Flash切入存儲器，之後發展2D NAND（平面記憶體），最後攻入美韓高度壟斷的DRAM（動態隨機存取記憶體）。

從現在回望，朱一明的策略正在奏效。

2008年前後，全球半導體行業經歷慘烈洗牌，三星電子因NOR Flash利潤觸底而戰略性放棄該業務，而巨頭Spansion受金融危機衝擊陷入破產，在市場出現真空狀態下，兆易創新迅速填補空白。

據弗若斯特沙利文資料，以2024年銷售額計，兆易創新是全球唯一一家，在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM及MCU，四大產品線均躋身全球前十的晶片設計公司。