人行等八部門升級虛擬貨幣監管 重申虛擬貨幣非法

中國人民銀行等八部門6日升級虛擬貨幣監管框架，首次明確提出，未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。顯示大陸官方對虛擬貨幣領域監管高壓態勢升級。

一財網報導，中國人民銀行、證監會等八部門6日聯合發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（下稱《通知》），再度明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，並強調在境內開展現實世界資產（RWA）代幣化活動以及提供有關仲介、資訊技術服務等，涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動，應予以禁止。

近一段時間，虛擬貨幣價格波動劇烈。2月6日，比特幣暴跌至約6萬美元附近，創下16個月以來的新低。爆倉的人數更是怵目驚心，據Coinglass資料，過去24小時內，全球有超40萬人爆倉，各類代幣的多頭頭寸清算規模達17.03億美元。

市場權威專家表示，近期，受多種因素影響，虛擬貨幣、RWA代幣化相關投機炒作活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰，為進一步完善監管政策，防範和處置虛擬貨幣、RWA代幣化業務相關風險，人行、證監會等八部門在總結前期工作經驗的基礎上，結合新的風險形勢，對此前的監管政策進行了修訂，形成了《通知》。

早在2021年，人行等十部門曾聯合發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（也被業內稱為237號文），建立打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制，持續清理整頓虛擬貨幣亂象。

《通知》總體延續237號文的框架內容，明確虛擬貨幣、RWA代幣化和相關業務活動的本質屬性；健全工作機制，形成央地協同、條塊結合的工作格局；同時明確風險監測、防範與處置相關要求，包括風險監測、仲介機構監管、互聯網資訊內容管理、經營主體登記和廣告管理、整治虛擬貨幣挖礦、打擊相關違法犯罪活動、行業自律管理等。