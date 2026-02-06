李強談「十五五」規劃：實施一批重大項目

中國國務院總理李強今天分別主持兩場會議。他表示要深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展「新質生產力」、做強國內大循環、促進居民增收等方面取得更大突破。

新華社報導，李強今天主持召開國務院第十次全體會議，討論擬提請14屆全國人大四次會議審議的政府工作報告稿和「十五五」（2026到2030年）規劃綱要草案稿。他並主持召開國務院常務會議，研究促進有效投資政策措施等。

李強在全體會議中表示，今年是「十五五」開局之年，宏觀政策要靠前發力，財政資金盡可能提前安排，加強資金下達和項目建設的協同配合，使政策盡快落地見效。

他說，要更好激發市場活力，挖掘內需新增長點。要密切跟蹤形勢變化，突出「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，做好政策預研儲備，根據需要及時推出，確保全年目標任務順利完成。

他說，要圍繞規劃綱要高品質編製各領域專項規劃，深入謀劃實施一批重大舉措、重大項目，特別是要在發展新質生產力、做強國內大循環、促進居民增收等方面取得更大突破。

此外，今天的國務院常務會議指出，促進有效投資對於穩定經濟成長、增強發展後勁具有重要作用。要創新完善政策措施，加力提效用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等資金和新型政策性金融工具。

會議指出，在基礎設施、城市更新、公共服務、新興產業和未來產業等重點領域，深入謀劃推動一批重大項目、重大工程。要更好發揮央企、國企擴投資作用，加大力度支持民間投資發展，形成促進有效投資的合力。

受到房地產市場拖累等因素影響，中國2025年全國固定資產投資年減3.8%，是首次出現負成長；其中，民間固定資產投資比去年下降更達6.4%。