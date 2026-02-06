陸外交部籲立陶宛：回到恪守一個中國原則的正確軌道

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍6日對北京與維爾紐斯間的關係，做出喊話與表態。圖為先前主持記者會。（歐新社資料照）

立陶宛新任總理魯吉尼涅日前表示先前維爾紐斯方面允許台北方面在首都設立「台灣代表處」是錯誤，北京方面今日喊話立陶宛，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為「中立關係」的正常化積累條件。

大陸外交部發言人林劍6日下午在記者會上面對路透記者提問魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前表示，當年立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是一個戰略錯誤，大陸是否考慮恢復與立陶宛的全面外交關係、需要滿足哪些條件時，做出回應。

林劍表示，大陸已經多次就「中立關係」表明立場。大陸同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，「回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件」。

立陶宛
