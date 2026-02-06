快訊

中英首度舉行金融工作組會議 就反洗錢等達成多項合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央行近日與英國相關部門近日在北京首度舉行金融工作組會議。（圖／取自大陸央行官網）
英國首相施凱爾1月底甫結束對大陸的訪問，大陸央行披露與英國已經首度舉行金融工作組會議，此次會議達成多項合作，並發布「共識文件」，當中觸及金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等多項議題。

據大陸央行官網6日下午消息，近日「中英金融工作組」首次會議在北京舉行。會議由大陸央行行長潘功勝與英國財政部經濟國務大臣露西．里格比（Lucy Rigby）共同主持。相關出席單位包含大陸央行（中國人民銀行）、財政部、國家金融監督管理總局、證監會、國家外匯管理局，以及英國財政部、英格蘭銀行、英國審慎監管局、英國金融行為監管局等金融管理部門。

消息指出，會上雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等議題深入交換了意見，達成多項務實合作成果。另作為中英金融工作組的配套活動，中英金融工作組與金融機構舉行圓桌會。雙方金融管理部門聽取了兩國主要金融機構關於金融市場發展、合作機遇以及金融領域創新等議題的建議和訴求並作了回應。中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國人民保險集團等，以及滙豐集團、渣打集團、安本集團、保誠集團、施羅德集團、倫敦證券交易所集團、倫敦金融城等金融機構主要負責人參加會議。

據稱，中英金融工作組成立於2025年5月，工作組首次會議的召開是近期中英兩國高層交往的重要成果之一。會議有關情況和成果將向「中英經濟財金對話雙方牽頭人報告」。

此外，陸方也公布此次金融工作組會議的「共識文件」，提及將推動雙方央行行簽署「中央對手方監管合作諒解備忘錄」相關工作，並將繼續開展必要合作，支持雙方中央對手方的雙向監管等效認證。同時，雙方就全球金融穩定的重要性交換意見，雙方央行同意在危機管理以及恢復與處置框架方面加強合作。雙方還認為有效開展雙邊合作對於應對假幣危害具有重要意義，並同意進一步加強在打擊洗錢和相關犯罪方面的國際合作。

雙方重申，資本市場在推動實體經濟增長方面發揮重要作用。雙方歡迎滙豐銀行獲准在大陸金融期貨交易所開展國債期貨交易。雙方認可倫敦作為全球領先外匯交易中心和重要離岸人民幣業務樞紐的地位。雙方歡迎中國銀行倫敦分行成為英國第二家人民幣清算行。雙方重申致力於探索財富管理和養老金等領域的市場互聯互通。雙方深入討論了中英財富通的可行性，以促進雙向投資流動、引導長期資本、為投資者實現長期穩定回報。雙方期待工作組定期召開會議。

英國 實體經濟
×

