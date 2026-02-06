中俄對新興國家輸出核電技術　擴大影響力

快訊

中央社／ 台北6日電

國際組織官方統計資料顯示，去年有9台大型核電機組開工，包括中國7台、俄羅斯1台。中、俄透過推進核電站建設，對新興國家出口相關技術與設備，持續擴大影響力。

日經中文網6日報導指出，世界核能協會（WNA）、國際原子能總署（IAEA）統計資料顯示，2025年全世界有9台大型核電機組開工，中國7台、俄羅斯1台、韓國1台；2016年以來，全球開工63台核電機組中，中、俄主導占9成多。

報導提到，中、俄各自在國家主導下推進核電站建設，透過發展作為基本負荷電源的核能項目，對新興國家出口相關技術與設備，正在不斷擴大影響力；2016年以來，中、俄以外的核電機組只有韓國和英國開工建設5台。

中國生態環境部統計資料顯示，中國有27台核電機組在建。中國政府相關行業團體預測，2030年中國核電在運裝機容量將達1.1億瓩，預期將超越美國。中國政府去年4月批准5處10台核電機組建設計畫，2040年核電在電力結構占比將達10%；2024年尚不到5%。

報導提到，2025年啟動的核電機組大多是中國主張自主研發的「華龍一號」，目前在中國有6台、在巴基斯坦有2台正在運作。

中國也將開發投資額比大型反應爐更少的小型反應爐。中國核工業集團透露，2025年10月，在海南省建設的小型反應爐「玲龍一號」冷卻試驗取得成功，發電功率為12.5萬瓩，計畫2026年內投入運作。

俄羅斯致力於對新興市場國家出口。過去10年裡，俄羅斯在國外建造19台核電機組，俄羅斯國營核子企業Rosatom正在土耳其、孟加拉等地建設，2025年11月，在埃及達巴核電站1號機組安裝基礎零組件。

報導指出，中、俄透過建設核電機組，可加強與出口目的地的關係，考慮到設計、建設、運作、維護、燃料供應、除役等，至少能維持近100年關係。

國際情勢也在影響俄羅斯在其他國家的核電建設。受到俄烏戰爭相關經濟制裁影響，正在土耳其建設的核電機組由於資金周轉困難，原定2023年啟動時間被後延。

