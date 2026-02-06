助「生育友好型社會」 全大陸「生育津貼」皆已直接發放到個人

在低迷的出生人口狀態下，大陸官方積極建構「生育友好型社會」。根據大陸官方消息，全大陸範圍內已實現生育津貼直接發放至個人。醫保部門將繼續指導地方優化流程、溫馨服務，不斷提升參保群眾的獲得感和滿意度，助力構建生育友好型社會。

據央視新聞6日引述大陸國家醫保局消息，在前期27個省份（含新疆生產建設兵團）、95%統籌區已全面實現生育津貼直達個人的基礎上，近期，貴州、廣西、新疆等省份醫保部門積極落實全國醫保工作會議要求，大力推進生育津貼發放流程優化工作。全大陸範圍內已實現生育津貼直接發放至個人。

其中，貴州於2025年12月16日正式發文，明確自2026年1月1日起全面落實生育津貼直接發放至個人。廣西各統籌區已陸續發文，從2026年1月1日起全區全面實現生育津貼直達個人。新疆前期已完成系統改造，近期又正式發文，明確從2026年2月1日起全面推行生育津貼直接發放至個人。北京於2025年12月25日印發文件，規定自2026年1月31日起參保女職工生育津貼發放方式調整為直接發放至個人。天津已實現企業女職工生育津貼直接發放至個人。

官方指出，醫保部門將繼續指導地方優化流程、溫馨服務，不斷提升參保群眾的獲得感和滿意度，助力構建生育友好型社會。

大陸國家統計局今年1月中旬公布的數據顯示，2025年全年出生人口僅為792萬，創下1949年以來的最低紀錄。

界面新聞指出，生育津貼即大陸俗稱的「產假工資」，是對職業女性因生育休產假離開工作崗位期間，給予的經濟支持。近期大陸官方已明確享受待遇不再需要提供准生證、生育服務證、結婚證等非必要的附加材料。

去年10月中共廿屆四中全會提出的「十五五規劃建議」中，提到要促進人口高質量發展。健全覆蓋全人群、全生命週期的人口服務體系。宣導積極婚育觀，優化生育支持政策和激勵措施，發揮育兒補貼和個人所得稅抵扣政策作用，有效降低家庭生育養育教育成本。同時深入開展托育服務補助示範試點，發展普惠托育和托幼一體化服務，逐步完善相關制度。

去年12月13日，大陸全國醫保工作會議部署要求，全面實現生育津貼按程序直接發放給參保人。

生育保險制度是生育支持政策體系的重要組成部分。2025年7月大陸國家醫保局待遇保障司負責人劉娟曾指出，截至當年6月，生育保險參保人數已達到2.53億人。「十四五」期間基金累計支出人民幣4,383億元。而2025年大陸生育保險基金待遇支出1,359.65億元。