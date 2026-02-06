快訊

直播／輝達北士科總部權利金談定了？ 李四川親自說明

「豆腐媽媽」重演神仙谷悲劇？傷者未婚妻驚訝民視說法：不知負責定義

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
加拿大總理卡尼宣布重啟電動車購車補貼，並與中國合作本土生產炎出木電動車。圖為1月16日晚間他在訪陸期間，出席中國—加拿大貿易與投資晚宴。（路透）
加拿大總理卡尼宣布重啟電動車購車補貼，並與中國合作本土生產炎出木電動車。圖為1月16日晚間他在訪陸期間，出席中國—加拿大貿易與投資晚宴。（路透）

據新華社，加拿大總理卡尼5日宣布一項電動車新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車。

報導稱，根據加拿大總理府發布的聲明，加拿大將充分利用現有和新增的貿易協定，包括近期與中國達成的電動車合作協議，以促進該領域的大規模投資，實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。

路透社則報導稱，卡尼週三表示，他的政府將取消全國電動車銷售強制令，同時增加對電動車購買和充電的激勵措施。

報導稱，卡尼表示，加拿大將提供23億加元，即折合約16.8億美元的資金，用於為個人和企業購買或租賃電動車提供最高5000加元的補貼，同時還將撥款15億加元用於電動車充電設施建設。此外，加拿大也將向其汽車製造業提供高達31億加元的資金，以協助其完成向電動車轉型這項成本高昂的過程。

加拿大汽車製造商協會對卡尼的舉措表示讚賞，稱為支持新的購車激勵措施和強有力的充電基礎設施戰略提供資金，有助於繼續推動電動汽車的普及。

路透報導稱，上個月，卡尼與中國達成初步貿易協議，大幅削減電動車關稅。加拿大將允許以最惠國待遇進口至多4.9萬輛中國電動車，關稅為6.1%，配額將在五年內逐步增加至約7萬輛。不過，卡尼表示，中國產電動車不符合政府補貼條件。

路透社並未提及新華社報導中所稱，加拿大將與中國合作推動本土生產和出口電動車。

電動汽車 加拿大 路透
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

魁人政團籲加國速簽台加貿易協定 恢復雙方信任關係

川普一周內兩度對加拿大揮關稅大棒 總理卡尼仍為聯準會主席人選點讚

路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

相關新聞

香港去年10大消費新聞 熱氣球節最離譜 啟德體育園雙料冠軍

由香港消費者委員會主辦的「2025年十大消費新聞」選舉5日公布結果，共吸引1萬3024名市民投票。去年初啟用的啟德體育園...

解密檔案：美淫魔黑手曾伸向李嘉誠投資王國 維港投資：不認識

美國解密檔案爆出驚人內幕，已故「富豪淫魔」艾普斯坦的黑手，竟曾伸向香港首富李嘉誠的投資王國。機密電郵揭露，其牽線人曾將維...

中俄對新興國家輸出核電技術　擴大影響力

國際組織官方統計資料顯示，去年有9台大型核電機組開工，包括中國7台、俄羅斯1台。中、俄透過推進核電站建設，對新興國家出口...

助「生育友好型社會」 全大陸「生育津貼」皆已直接發放到個人

在低迷的出生人口狀態下，大陸官方積極建構「生育友好型社會」。根據大陸官方消息，全大陸範圍內已實現生育津貼直接發放至個人。...

加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產

據新華社，加拿大總理卡尼5日宣布一項電動車新戰略，包括重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動車。

陸金條金幣銷量 去年首超金飾

黃金價格驚驚漲，大陸境內去年黃金產量達三八一餘噸，消費則為九百五十噸，去年大陸金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。