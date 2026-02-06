陸報復巴拿馬 為長和討公道

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

香港富豪李嘉誠旗下長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，上月底遭巴拿馬最高法院宣告違憲後，引發中巴關係緊張。

外媒報導，北京當局已就此採取報復措施，包括叫停國企新項目投資、貨物改道、加強對巴拿馬進口商品檢查等。

對此，大陸外交部昨（5）日未證實是否採取行動，但強調堅定維護陸企的正當合法權益；而面對中方警告將付沉重代價，巴拿馬總統穆里諾表示，「強烈反對」北京威脅。

香港富豪李嘉誠旗下長和集團與巴拿馬政府簽署的巴拿馬運河兩個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院宣告違憲，長和集團表達強調反對，集團旗下巴拿馬港口公司也已於3日展開仲裁。

另一方面，大陸國務院港澳辦日前以「港澳平」名義發文，示警巴拿馬當局如果執迷不悟，「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

巴拿馬總統穆里諾於當地時間4日在社交平台發文，表示強烈反對來自北京的威脅，強調尊重司法機關裁決。他還說，巴國外交部將採取相應決策。

值得注意的是，彭博社等外媒報導，中方已採取反制，包括要求國企暫停與巴拿馬的新項目談判，涉及投資達數十億美元。

知情人士還說，大陸海關加強對巴拿馬進口商品，如香蕉、咖啡的檢驗檢疫措施，要求航運公司考慮將貨物改道至其他港口。

巴拿馬運河 外交部 北京
相關新聞

大陸動力電池紅鏈市占逾七成 寧德時代2025年再度稱霸全球

韓國研究機構SNE Research（SNE）發布最新統計顯示，去年共有六家陸企動力電池裝車量闖進全球前十，寧德時代連續...

陸媒走訪華強北：記憶體三個月漲三倍

電腦記憶體漲價推高消費者購買成本，陸媒走訪深圳華強北，1TB固態硬碟短短一周時間從人民幣600元至900多元，漲到人民幣...

陸金條金幣銷量 去年首超金飾

黃金價格驚驚漲，大陸境內去年黃金產量達三八一餘噸，消費則為九百五十噸，去年大陸金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標...

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

今年一月，比亞迪在德國電動車銷量較去年同期成長逾十倍，較特斯拉同期銷量增加逾一倍。隨著德國政府重啟卅億歐元電動車補貼、且...

消費級AI大戰 高盛看好阿里、騰訊

隨著春節臨近，大陸網路巨頭的「ＡＩ應用大戰」持續升溫。高盛表示，大陸消費級ＡＩ領域的競爭將在今年春節前進一步升級，預計Ａ...

陸製記憶體 PC四巨頭想買

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，全球記憶體出現供不應求局面，記憶體價格持續飆升。日媒報導，隨著記憶體供應緊張推高整個科技行...

