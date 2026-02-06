陸手機業強攻手持影像設備

大陸手機廠商紛紛入局手持智慧影像設備，vivo、OPPO和榮耀在今（2026）年都會有相關產品發表，這些手機廠商在影像技術領域具備天然優勢。分析指出，消費級手持智慧影像設備已初步打開市場，產業有望進入高速增長期。

手持智慧影像設備主要分為運動相機和全景相機，由GoPro、影石創新、大疆為主要品牌。運動相機的中高端市場由GoPro和大疆主導，入門級市場白牌廠商較多，全景相機市場則是影石一家獨大。

中金研報指出，手持智慧影像設備順應自媒體時代短影音和Vlog的趨勢。影像內容創作者的生態有望繼續擴大。在「記錄生活」需求增長以及AI技術降低自媒體創作門檻的趨勢下，中金預估，手持智慧影像設備的遠期市場空間將達1.4億台。

對於vivo、OPPO等手機廠商而言，切入這一賽道具備天然優勢。影像技術本就是其在高端手機核心競爭力。手持設備所需的光學設計、防抖算法、影像調校等技術與其現有資源高度重疊。

科創板日報報導，vivo傳出已在2025年底成立Vlog相機的專案，產品對標大疆Pocket（手持智能影像設備）系列，目前產品未正式確認命名，預計2026年發布。

OPPO此前表示，已啟動新形態影像產品系列，將基於OPPO在手機影像超過17年的技術累積，進一步拓展移動影像體驗，為影像創作提供更多的可能性。該系列新品計劃於2026年內發布。

榮耀則推出搭載雲台攝影機的「機器人手機」Robot Phone，相當於把智慧型手機和大疆Pocket口袋相機合而為一，這款產品將在2026年巴塞隆納世界移動通信大會（MWC）展出。