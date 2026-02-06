陸半導體業2025年獲利躍進

大陸半導體行業逐步進入溫和復甦通道，半導體設備、記憶體等類股企業，去年獲利大幅增長，並且在人工智慧浪潮催化下，算力晶片、功率半導體及類比晶片等細分類股盈利能力亦顯著修復。

在國產化升級背景下，半導體設備、零部件等板塊業績均大幅增長。半導體蝕刻設備大廠北方華創預計2025年淨利達人民幣77.5億元到107.9億元，毛利率超過40%，淨利率達到20%左右，2024年該公司淨利潤僅人民幣56.21億元。

隨著人工智慧應用場景落地，算力需求持續攀升。大陸國產算力龍頭股寒武紀-U預計去年淨利潤人民幣18.5億元到21.5億元，轉虧為盈；沐曦股份、摩爾線程兩家公司均呈現出「增收減虧」趨勢，即營收大幅增長、虧損幅度明顯收窄。

A股NOR Flash龍頭兆易創新產品量價齊升，預計去年淨利人民幣16.1億元；記憶體龍頭江波龍預計去年淨利人民幣12.5億元至15.5億元，年增150.6%至210.8%。