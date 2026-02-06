陸半導體業2025年獲利躍進

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸半導體行業逐步進入溫和復甦通道，半導體設備、記憶體等類股企業，去年獲利大幅增長，並且在人工智慧浪潮催化下，算力晶片、功率半導體及類比晶片等細分類股盈利能力亦顯著修復。

在國產化升級背景下，半導體設備、零部件等板塊業績均大幅增長。半導體蝕刻設備大廠北方華創預計2025年淨利達人民幣77.5億元到107.9億元，毛利率超過40%，淨利率達到20%左右，2024年該公司淨利潤僅人民幣56.21億元。

隨著人工智慧應用場景落地，算力需求持續攀升。大陸國產算力龍頭股寒武紀-U預計去年淨利潤人民幣18.5億元到21.5億元，轉虧為盈；沐曦股份、摩爾線程兩家公司均呈現出「增收減虧」趨勢，即營收大幅增長、虧損幅度明顯收窄。

A股NOR Flash龍頭兆易創新產品量價齊升，預計去年淨利人民幣16.1億元；記憶體龍頭江波龍預計去年淨利人民幣12.5億元至15.5億元，年增150.6%至210.8%。

半導體 人民幣 算力
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸媒走訪華強北：記憶體三個月漲三倍

打破歷年紀錄！SK海力士砸錢留才 員工分紅「高達本薪2,964%」

Steam Machine上市日期、售價仍不公開？官方坦言：受記憶體漲價潮影響

港交所：逾400家公司排隊在港上市

相關新聞

大陸動力電池紅鏈市占逾七成 寧德時代2025年再度稱霸全球

韓國研究機構SNE Research（SNE）發布最新統計顯示，去年共有六家陸企動力電池裝車量闖進全球前十，寧德時代連續...

陸媒走訪華強北：記憶體三個月漲三倍

電腦記憶體漲價推高消費者購買成本，陸媒走訪深圳華強北，1TB固態硬碟短短一周時間從人民幣600元至900多元，漲到人民幣...

陸金條金幣銷量 去年首超金飾

黃金價格驚驚漲，大陸境內去年黃金產量達三八一餘噸，消費則為九百五十噸，去年大陸金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標...

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

今年一月，比亞迪在德國電動車銷量較去年同期成長逾十倍，較特斯拉同期銷量增加逾一倍。隨著德國政府重啟卅億歐元電動車補貼、且...

消費級AI大戰 高盛看好阿里、騰訊

隨著春節臨近，大陸網路巨頭的「ＡＩ應用大戰」持續升溫。高盛表示，大陸消費級ＡＩ領域的競爭將在今年春節前進一步升級，預計Ａ...

陸製記憶體 PC四巨頭想買

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，全球記憶體出現供不應求局面，記憶體價格持續飆升。日媒報導，隨著記憶體供應緊張推高整個科技行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。