大陸動力電池紅鏈市占逾七成 寧德時代2025年再度稱霸全球

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
六家陸企動力電池裝車量闖進全球前十。 路透

韓國研究機構SNE Research（SNE）發布最新統計顯示，去年共有六家陸企動力電池裝車量闖進全球前十，寧德時代連續第九年位居榜首。六家陸企總市占達70.4%，較上一年提高3.3個百分點，也是陸企市占率首次超70%。

此外，全球儲能出貨量前十名中，有七家為大陸企業，七家陸企的合計市占率高達83.3%。陸企在動力電池與儲能上雙雙稱霸。

SNE數據指出，去年全球動力電池裝車總量達1,187GWh，年增率達31.7%。該增速較2024年全年有所回升。

在前十名的陸企為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能和蜂巢能源，2025年全球市占分別為39.2%、16.4%、5.3%、4.5%、2.6%與2.4%，排名分別是第一、第二、第四、第八與第十。

其中，寧德時代穩居全球動力電池領域的絕對霸主，客戶包括ZEEKR、AITO、理想汽車和小米等大陸主流主機廠客戶，也有特斯拉、BMW、賓士、福斯等海外汽車大廠品牌。

緊追在後的比亞迪在全球實現194.8 GWh的動力電池裝車，年增27.7%，超車去年前11月位居第二名的韓企LG新能源。

不同於寧德時代電池外供的形式，比亞迪所生產的動力電池當前主要還是搭載於自產汽車。SNE指出，比亞迪自產新能源汽車憑藉其優異的價格競爭力，多種車型的銷售量正在快速增長，並迅速鞏固其在大陸市場及海外市場的地位。

國軒高科、億緯鋰能和蜂巢能源三家企業的市占率均較上年有所提高，且年增速位列前十榜單中的前三位。

在儲能市場部分，2025年全球儲能電池總出貨量達550GWh，年增79%。其中，寧德時代以167GWh的儲能電池出貨量占30%市占，連續五年全球第一；海辰儲能、億緯鋰能分別以13%和12%的市占率排在第二、三位。中創新航去年全球儲能出貨量達40GWh，年增100%，市占7%，排名全球第六。

寧德時代 電池 陸企
