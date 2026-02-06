陸製記憶體 PC四巨頭想買

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
傳PC巨頭惠普、戴爾已開始對長鑫存儲DRAM產品進行認證。 網路照片
傳PC巨頭惠普、戴爾已開始對長鑫存儲DRAM產品進行認證。 網路照片

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，全球記憶體出現供不應求局面，記憶體價格持續飆升。日媒報導，隨著記憶體供應緊張推高整個科技行業成本，全球四家主要個人電腦（PC）製造商惠普、戴爾、宏碁（2353）和華碩正首次考慮採購大陸的記憶體晶片。

分析認為，此舉代表全球科技供應鏈重大轉變，四家全球主流PC品牌歷來主要依賴南韓、美國及台灣的記憶體供應商。行業分析師認為，持續的供應限制和成本壓力，正迫使製造商供應來源多元化，並重新思考長期的採購策略。

知情人士稱，出於對記憶體價格繼續上漲的擔憂，惠普已開始對大陸製造商長鑫存儲的產品進行認證，以建立更多供應替代方案。另一家個人電腦巨頭戴爾，同樣開始對長鑫存儲的DRAM產品進行認證。

惠普計畫持續監測記憶體的供應形勢至2026年中旬，如果DRAM供應持續緊張、價格繼續上漲，惠普很可能首次為非美國市場採購長鑫存儲的產品。

儘管推進認證流程並不代表相關廠商一定會採用長鑫存儲的記憶體晶片，但知情人士表示，多家個人電腦製造商已將長鑫存儲視為潛在的「救命稻草」。主因美光、三星和SK海力士等記憶體廠商，已將產能優先配置給輝達、谷歌和亞馬遜等AI巨頭。

據報導，惠普、戴爾和華碩均未對相關消息發表評論。宏碁則表示「不公開供應商信息，但與多家全球製造商和供應商保持密切聯繫，動態調整營運以應對零部件價格變化。」

一家遊戲電腦製造商的高管認為，考慮到新供應商的標準認證流程需要約兩個季度，大陸製造商新增產能不一定能緩解當前供應緊張的局面。且通常優先供應華為、聯想等本土企業，留給海外企業的產能有限。

大陸記憶體製造商已對全球市場產生影響。報導稱，長鑫存儲在全球DRAM市場的市占已增長至約5%。另一家製造商長江存儲2025年在快閃記憶體（NAND）市占約10%。研究機構Yole Group估計，按照晶圓產出能力衡量，這兩家陸企的市占均已突破10%。

華為、小米、OPPO、vivo等大陸智慧手機製造商，聯想等電腦製造商，以及字節跳動、阿里雲等雲服務提供者，都採用長鑫存儲的產品。長江存儲被美國列入「黑名單」，但仍憑藉市占躋身全球主要NAND快閃記憶體製造商之列，並在海外銷售固態硬碟產品。

研調機構IDC預測，2026年個人電腦市場將至少萎縮4.9%，而去年該市場增長8.1%。市場普遍預期，記憶體漲價潮還將持續，可能延續至2027年。

