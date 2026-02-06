比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

今年一月，比亞迪在德國電動車銷量較去年同期成長逾十倍，較特斯拉同期銷量增加逾一倍。隨著德國政府重啟卅億歐元電動車補貼、且不限產地限制，比亞迪、名爵等憑藉成本優勢與價格競爭力，正加速在歐洲關鍵戰場擴張。

彭博報導，德國聯邦汽車運輸管理局數據指，比亞迪一月在德國賣出二六二九輛新車，較去年同期的二三五輛增長逾十倍，較特斯拉同期銷量一三○一輛高出超過一倍，特斯拉同期增幅只有百分之一點九。

報導指出，因特斯拉行政總裁馬斯克積極參與政治活動，拖累特斯拉在歐銷量直至今年，其在法國註冊數字跌至逾三年低位，上月在挪威的銷量大跌百分之八十八。鳳凰網科技指出，繼去年在德國和英國市場銷量超過特斯拉後，比亞迪正在進一步拉大對特斯拉的優勢。

陸企汽車品牌在大陸面臨激烈的價格戰，上汽名爵、零跑與小鵬汽車近幾個月持續在歐洲擴張，加大了對老牌車企的競爭壓力。作為歐洲最大的市場，德國成為關鍵戰場。另一方面，為提振汽車銷售，德國在一月底推出補貼民眾購買電動車計畫，規模達卅億歐元（約合一一二○億元新台幣）。適用對象也包括中國大陸的電動車品牌。

德國環境部長施奈德當時表示，對歐洲和德國品牌的品質充滿信心。沒有在數字和實際道路上看到中國大陸製車輛大量湧入德國的證據，「因此我們選擇直接面對競爭，不設任何限制」。德國這項決定，對比亞迪等大陸車廠來說是一大利多。彭博指出，中國大陸的電動車雖已面臨歐盟對進口電動車徵收關稅，但製造成本較低，在歐洲市場仍能獲利。