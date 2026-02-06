比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

今年一月，比亞迪在德國電動車銷量較去年同期成長逾十倍，較特斯拉同期銷量增加逾一倍。隨著德國政府重啟卅億歐元電動車補貼、且不限產地限制，比亞迪、名爵等憑藉成本優勢與價格競爭力，正加速在歐洲關鍵戰場擴張。

彭博報導，德國聯邦汽車運輸管理局數據指，比亞迪一月在德國賣出二六二九輛新車，較去年同期的二三五輛增長逾十倍，較特斯拉同期銷量一三○一輛高出超過一倍，特斯拉同期增幅只有百分之一點九。

報導指出，因特斯拉行政總裁馬斯克積極參與政治活動，拖累特斯拉在歐銷量直至今年，其在法國註冊數字跌至逾三年低位，上月在挪威的銷量大跌百分之八十八。鳳凰網科技指出，繼去年在德國和英國市場銷量超過特斯拉後，比亞迪正在進一步拉大對特斯拉的優勢。

陸企汽車品牌在大陸面臨激烈的價格戰，上汽名爵、零跑與小鵬汽車近幾個月持續在歐洲擴張，加大了對老牌車企的競爭壓力。作為歐洲最大的市場，德國成為關鍵戰場。另一方面，為提振汽車銷售，德國在一月底推出補貼民眾購買電動車計畫，規模達卅億歐元（約合一一二○億元新台幣）。適用對象也包括中國大陸的電動車品牌。

德國環境部長施奈德當時表示，對歐洲和德國品牌的品質充滿信心。沒有在數字和實際道路上看到中國大陸製車輛大量湧入德國的證據，「因此我們選擇直接面對競爭，不設任何限制」。德國這項決定，對比亞迪等大陸車廠來說是一大利多。彭博指出，中國大陸的電動車雖已面臨歐盟對進口電動車徵收關稅，但製造成本較低，在歐洲市場仍能獲利。

德國 特斯拉 電動
相關新聞

大陸動力電池紅鏈市占逾七成 寧德時代2025年再度稱霸全球

韓國研究機構SNE Research（SNE）發布最新統計顯示，去年共有六家陸企動力電池裝車量闖進全球前十，寧德時代連續...

陸媒走訪華強北：記憶體三個月漲三倍

電腦記憶體漲價推高消費者購買成本，陸媒走訪深圳華強北，1TB固態硬碟短短一周時間從人民幣600元至900多元，漲到人民幣...

陸金條金幣銷量 去年首超金飾

黃金價格驚驚漲，大陸境內去年黃金產量達三八一餘噸，消費則為九百五十噸，去年大陸金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標...

消費級AI大戰 高盛看好阿里、騰訊

隨著春節臨近，大陸網路巨頭的「ＡＩ應用大戰」持續升溫。高盛表示，大陸消費級ＡＩ領域的競爭將在今年春節前進一步升級，預計Ａ...

陸製記憶體 PC四巨頭想買

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，全球記憶體出現供不應求局面，記憶體價格持續飆升。日媒報導，隨著記憶體供應緊張推高整個科技行...

