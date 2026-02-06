陸金條金幣銷量 去年首超金飾

黃金價格驚驚漲，大陸境內去年黃金產量達三八一餘噸，消費則為九百五十噸，去年大陸金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標誌著大陸黃金市場消費結構出現階段性轉變。

據中國黃金協會昨日公布的統計，去年大陸境內原料產金三八一點三三九噸，同比增加四點○九七噸，增長百分之一點○九。進口原料產金一七○點六八一噸，同比增加十三點八一七噸，增長百分之八點八一。大陸境內原料和進口原料共計生產黃金五五二點○二噸，同比增加十七點九一四噸，增長百分之三點五。

該協會指出，去年遼寧大東溝金礦實現重大找礦突破，山東萊州紗嶺金礦、海域金礦等有序推進；新疆卡特巴阿蘇金礦等已正式投產。去年大型黃金集團境外黃金產量穩步增長，礦產金產量約九十噸，同比增長百分之廿五。其中紫金礦業完成迦納和哈薩克兩個在產金礦項目的交割。

消費層面，去年大陸黃金消費量九五○點○九六噸，同比下降百分之三點五七。其中黃金首飾三六三點八三六噸，同比下降百分之卅一點六一；金條及金幣五○四點二三八噸，同比增長百分之卅五點一四；工業及其他用金八十二點○二二噸，同比增長百分之二點三二。去年大陸金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標誌著黃金市場消費結構迎來階段性轉變。

此外，去年大陸境內黃金ＥＴＦ全年增倉量為一三三點一一八噸，至去年底大陸黃金ＥＴＦ持倉量為二四七點八五二噸。官方儲備部分，至去年十二月大陸央行已連續十四個月增持黃金，去年全年增持黃金廿六點七五噸，截至去年底大陸黃金儲備為二三○六點三二噸。而上海黃金交易所全部黃金品種去年累計成交量單邊三點一四萬噸，上升百分之一，累計成交額成長百分之四十三點八九。

另據經濟參考報，自一月下旬以來，工商銀行、農業銀行、建設銀行等多家國有大行接連發布黃金相關公告，此次調整呈現出明顯的「雙提升」特徵：一方面，風險測評門檻提高。另一方面，交易門檻與額度管理趨嚴。指標性的北京菜市口百貨等實體金店也加入風控行列，宣布將在非交易日暫停回購業務並設置單日回購上限。