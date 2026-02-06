A股鋼企披露2025年度業績預告 78%營運改善

據統計，A股市場共有23家鋼鐵企業披露2025年度業績預告，業績預計年增改善（包括增長、虧轉盈和減虧）的公司數量占比約78%。分析稱，業績改善源於成本紅利、供給自律與出口超預期三重支撐，也代表鋼鐵業將從深度調整期逐步邁向修復通道。

山東鋼鐵成為虧轉盈典型代表，公司預計2025年實現淨利潤人民幣1億元左右，而上年同期追溯調整後的虧損額高達人民幣28.91億元；首鋼股份預計2025年淨利為人民幣9.2億元至10.6億元，年增長95.29%至125.01%；鞍鋼股份預計全年虧損人民幣40.77億元左右，減虧幅度達42.75%。

大陸統計局數據顯示，2025年黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額人民幣1,098.3億元，年增299.2%；中國鋼鐵工業協會統計，2025年重點統計企業利潤總額人民幣1,151億元，年增1.4倍，其中鋼鐵主業盈利人民幣445億元，實現虧轉盈。

展望後市，Mysteel預測，隨著房市結束深度調整、製造業增速放緩、基建用鋼降幅收窄、出口呈現一定下降，中國粗鋼表觀消費量的階段性下限將出現，預計2028年粗鋼表觀消費量（產量加上淨進口量）或降至8.8億噸至8.9億噸水平。意味近幾年大陸鋼企難言樂觀，仍得持續往高質量轉型。

對於去年大陸鋼鐵業獲利回升，證券日報引述中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥分析：需求端，製造業升級帶動鋼材需求呈現結構性增長；供給端，行業內部通過產能置換、環保限產優化等措施有效控制無效供給；成本端，原材料價格相對穩定或回落降低成本；政策端則推動落後產能退出。

每日經濟新聞引述Mysteel數據，建築行業用鋼比重從2020年的53%滑落至2025年的36%，而製造業用鋼比重則從42%強勢攀升至53%。顯示房地產不振需求疲弱下，需求向高端製造業轉移。