A股業績預告 房企慘不忍睹 萬科A 2025年賠3,730億元

A股上市公司2025年度業績預告披露告一段落，共有2,957家預告業績，近五成公司預計虧損，其中，房地產行業成重災區，不僅包攬虧損金額前十中的五席，還誕生A股「虧損王」萬科A。顯示房地產景氣仍在低谷。

第一財經統計，2025年A股上市公司共有623家預增，378家預減，82家略增，43家略減，374家虧轉盈，455家首虧，987家續虧，13家續盈，兩家不確定。

整體而言，預喜（預增、略增、虧轉盈）的上市公司合計1,092家；預減或者預虧的上市公司1,863家，占比63%，其中有1,442家公司預計虧損，占披露業績預告公司總數的49%。

從虧損行業數量來看，據Wind數據統計，IT服務、軟體開發行業預虧數量最多，均為60家；房地產開發行業公司預虧數量居次，計54家公司；半導體行業有50家上市公司預虧；化學製藥、通用設備、專用設備、化學製品等行業，預虧上市公司數量均在40至50家之間。

就虧損金額來看，虧損王萬科A，預計虧損約人民幣820億元（約新台幣3,730億元）；房企華夏幸福、綠地控股預計的虧損金額居A股第二位和第三位，分別虧損人民幣160至240億元、160至190億元。

綜合前述房企披露的虧損原因，主要不脫房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位等因素，換言之，與大陸整體房地產業景氣低迷不振有關。房地產業不景氣也影響到了家居零售業美凱龍，導致該公司成為零售行業的「虧損王」。

其他虧損數量較多的行業還有受「內捲」困擾的太陽能光電，其中通威股份成為該行業的「虧損王」，預計虧損人民幣90至100億元。主因在於行業階段性供應過剩問題尚未緩解、白銀等部分核心原材料價格上漲、產品價格下跌所致；半導體行業聞泰科技預虧損金額也較高，預計虧損人民幣90至135億元，主要受其子公司安世半導體與荷蘭政府爭議，預計將有較大金額的投資損失、資產減值損失。