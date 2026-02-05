陸媒走訪華強北：記憶體三個月漲三倍

電腦記憶體漲價推高消費者購買成本，陸媒走訪深圳華強北，1TB固態硬碟短短一周時間從人民幣600元至900多元，漲到人民幣950元~1100元，若拉長至三個月，記憶體價格漲3倍，固態硬碟價格也翻了1倍。

華強北被稱為「中國電子第一街」，是全球最大電子產品批發與零售市場，地位比日本秋葉原、台北光華商場還高，當地商家與業內採購人士對價格超級敏感，華強北的報價極具參考指標。

第一財經記者走訪華強北，多名商家透露，去年10月開始，記憶體產品開始走出陡峭的漲價曲線，漲價趨勢延續至今，11月至今記憶體價格翻了3倍。如果與去年價格最低點比，記憶體價格則漲了4倍。

另有商家稱，去年11月500G固態硬碟人民幣300多元，現在價格翻倍，去年11月190多元的16G記憶體，現在價格則翻了3倍。

記憶體漲價的背景是AI導致結構性缺貨，但消費級CPU產品也在漲價。例如，去年11月AMD 銳龍 R5 5600GT賣人民幣800元，至今漲了50元。去年11月一塊英特爾12代i5 CPU售價人民幣800元~900元，現在漲到1,300多元。CPU價格目前處於較高位，但今年1月以來未再明顯漲價。

此外，還有商家透露，電腦主機板等配件也在漲價，但幅度不大。據商家介紹，主要以記憶體為主的配件漲價使裝機客流量減少，現在主要是熟客下訂單，新的個人消費者不多。一名商家稱，這波迅猛漲價之前，他一天可以裝8~10台電腦，現在差不多3天裝1台電腦。

一家記憶體模組廠商的市場負責人表示，1月以來，記憶體顆粒還在漲價，一些消費電子廠商為此已經降低產品的記憶體配置，上游的記憶體顆粒廠商希望提高定價，但下游的消費電子廠商需要綜合考慮成本和使用者購買意願，在一些消費類電子需求原本就不強勁的情況下，提高定價會有傷害消費意願的風險。後續市場走勢也存在不確定性，原因在於，如果消費意願被明顯傷害，記憶體顆粒漲價將失去基礎。