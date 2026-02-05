AI投資夯！陸2025年新晉獨角獸 具身智能最火熱

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
數據顯示，2025年大陸新晉獨角獸22家，其中有8家為AI企業，7家便聚焦具身智能（Embodied AI）機器人領域。圖為杭州宇樹科技有限公司的Unitree G1人形智能體。（新華社）
陸創新生態服務平台「創業邦」旗下睿獸分析發布「2025中國獨角獸企業觀察報告」顯示，2025年大陸新晉獨角獸22家，年增10%。有8家為AI企業，其中7家聚焦具身智能（Embodied AI）機器人領域。AI行業佔比36.4%，位居行業首位，也反應資本偏好趨勢。

獨角獸企業指創立未滿10年，且企業估值達到10億美元以上的未上市初創企業。

報告顯示，截至2025年底，大陸現存獨角獸企業509家，年減0.4%，主要由於2025年獨角獸退出數量（24家）略多於新晉數量（22家）。值得注意的是，2022年前大陸獨角獸數量保持兩位數高速增長，2023年增速驟降至1.8%（較2021年下滑近30個百分點），2024-2025年連續兩年負增長，反映出創投市場進入調整期。

從行業分布觀察，2025年，中國AI行業獨角獸實現較大增長，7家為機器人或具身智能領域相關企業，包括宇樹科技、傅利葉智能、銀河通用、非夕科技、自變量機器人、地瓜機器人、康諾思騰等。智慧製造緊隨其後，佔比從2024年15.0%增長至2025年的27.3%；另一方面，企業服務、文化娛樂新晉獨角獸佔比不斷減少，並最終出現新增數量歸零的情況。

在地區分布上，大陸現存獨角獸在北京（120家）和上海（98家）數量遠高於其他城市，形成了明顯的領先優勢。深圳、杭州和廣州緊隨其後，處於中間水平（20-50家），而其餘城市的數量相對較少，均少於20家。

在投融資活動上，在2025年中國新晉獨角獸的歷史投資和獨角獸輪次投資中，共有314家投資機構參與。紅杉中國參與投資6家獨角獸，位居首位，京國瑞基金參與投資了5家，位居第二。

獨角獸的上市地也發生變化，報告指，2021年之前，美股是中國獨角獸上市的主要選擇之一，2022年之後，港交所和上交所成為大陸獨角獸企業上市的重要渠道。2024年有12家獨角獸在港交所上市，佔比63.2%。2025年有14家獨角獸在港交所上市，佔比66.7%。港股上市佔比連續三年超60%，成為大陸獨角獸最重要的退出通道。

獨角獸 北京 廣州
