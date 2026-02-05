陸消費級AI領域競爭 高盛：仍將集中在三大平台

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸網路巨頭再度掀起紅包大戰，主角從支付與電商，轉向AI助手，騰訊、百度、阿里巴巴與字節跳動在春節前夕集體拋出人民幣5至10億元紅包。圖／取自澎湃新聞

隨著春節臨近，大陸網路巨頭的「AI應用大戰」持續升溫。高盛表示，大陸在消費級AI領域的競爭將在2026年春節前進一步升級，預計AI的最終入口仍將集中在騰訊、阿里巴巴和字節跳動等三大網路平台。

《信報》報導，高盛報告指出，看好阿里巴巴的AI全棧布局，以及騰訊的關鍵AI應用代理，上述兩家在一至三年的維度上作為最佳布局的網路巨頭；但部分公司在2026年也可能跑贏巨頭。

高盛預計監管政策將呈現促增長與反內捲並行的組合，現行增值稅法律並未顯示針對電訊運營商的稅率上調同樣適用於網路公司。

以目前三家網路巨頭的表現來看，騰訊旗下AI應用「元寶」公告人民幣10億紅包開搶，活動上線便引發全網狂歡，甚至在1日登頂蘋果商店應用下載榜首。高盛認為，騰訊的社交化AI超級應用戰略能否成功，取決於元寶及其AI助手功能在微信中的再整合速度，可能會復制微視的經驗以及視頻號的成功模式。

阿里巴巴旗下千問App於2日宣布投入人民幣30億元啟動「春節請客計劃」，比競爭對手騰訊和百度承諾的紅包支出高出三至六倍。高盛認為，阿里巴巴的差異化優勢在於電商與本地服務的整合，以及千問模型的強大能力和深度研究功能。

字節跳動旗下火山引擎，則成為央視春晚獨家AI雲合作伙伴。高盛指出，字節跳動方面將繼續關注豆包和抖音的戰略進展，尤其是在其贊助央視春晚前和期間的相關舉措。

