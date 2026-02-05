傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實

快訊

中央社／ 台北5日電

巴拿馬最高法院裁定作廢香港長江和記相關合約後，據報北京要求國有企業暫停與巴拿馬洽談新的投資項目。對此，中國外交部今天重申堅定維護中企正當合法權益，但未證實上述消息。

綜合北京日報網等陸媒報導，中國外交部下午舉行例記者會，彭博社提問說，「在巴拿馬法院裁定作廢長江和記相關合同後，中國政府已要求國有企業暫停與巴拿馬方面就新的項目展開談判。外交部能否證實上述消息？」

中國外交部發言人林劍未證實相關消息。他說，中方已多次闡明立場，而中國國務院港澳事務辦公室也發文指出，「巴拿馬最高法院的有關裁決罔顧事實、背信棄義、嚴重損害中國香港企業的合法權益，強調中國政府堅定維護中國企業的正當合法權益」。

媒體繼續追問，「4日，長和集團發表公告表示強烈反對巴方有關裁決，將就此發起國際仲裁，並保留訴諸進一步法律程序的權利。中方對此有何評論？」

林劍則重申，「中方將堅決維護中國企業的正當合法權益」。

陸媒引述彭博社報導，上述措施可能導致價值數十億美元的潛在投資受阻，並稱中方已要求船運公司在不會出現顯著額外成本的情況下，考慮將貨物改道至其他港口。

知情人士透露，中國海關部門正加強對香蕉、咖啡等巴拿馬進口商品的檢查，正在進行中的項目也可能受到影響，但目前尚未下達最後指示。

