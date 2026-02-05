澳門英皇娛樂酒店拆黃金地磚變賣 獲利近百倍

金價飆漲之際，澳門英皇娛樂酒店大廳知名的「黃金大道」近日突然消失，原本鋪設的78塊黃金地磚一夜被搬空，引發議論。英皇娛樂酒店昨天公告，這批黃金地磚已經出售，預計獲利港幣9020萬元，等於獲利近百倍，今天股價應聲大漲。

綜合第一財經、星島網報導，澳門英皇娛樂酒店開業於2006年，早期主要業務是博彩業。酒店大廳內鋪設78塊總重量約79公斤的瑞士999.9純金地磚，取名為「黃金大道」，主要是為了打響名氣、吸引客流。

近日有網友爆料，上月底發現「黃金大道」消失，引發社群議論。其後英皇娛樂酒店回應稱，「黃金大道」於1月29日晚上撤走，與酒店內部裝修需要有關。

英皇娛樂酒店4日晚間在港交所發布公告稱，已將鋪設在澳門英皇娛樂酒店大廳地面上的多塊金磚出售，總價為9970萬元（約新台幣4億478萬元）。

公告顯示，原本這批黃金的帳面價值僅有940萬元，這也是英皇娛樂酒店購入黃金的原始價格。扣掉此次交易費用後，英皇娛樂酒店預計出售該黃金將確認獲利約9020萬元。這也意味該酒店逢高出脫黃金，獲利近百倍。

今天港股開盤後，英皇娛樂酒店股價一度大漲逾20%。下午收盤仍大漲9.7%，股價報0.27元。

英皇娛樂酒店持有人是香港娛樂大亨楊受成，此前因為旗下的房地產投資公司英皇國際爆雷虧損逾百億元而備受關注。英皇娛樂酒店目前也處於賠錢狀態，出脫這批黃金地磚不無小補。