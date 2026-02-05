陸太空太陽能概念火熱 產業協會出面喊為時尚早

近兩日，受馬斯克團隊密訪大陸太空太陽能企業的消息帶動，太空太陽能概念引爆市場。中國光伏（太陽能）行業協會執行秘書長劉譯陽對此表示，目前，太空太陽能技術仍處於探索和驗證的初期階段，「確定明確的技術方向為時尚早」。

界面新聞報導，劉譯陽表示，A股太陽能板塊概念股連拉漲停，多篇券商發布相關研報，互相應用、相互回響，引發資本市場空前震蕩，多家企業也紛紛表態布局。

但他強調，無論何種技術路線如何演進，真正走向落地，離不開成熟、可複製的高效製造能力與長期可靠性驗證體系。

中國光伏行業協會分析，資本市場熱捧的異質結（HJT）鈣鈦礦技術，更多是基於個別金融機構自行提出的「降本邏輯」，實際產品目前仍處於實驗室或驗證初期，距離大規模商業化尚有距離。可見目前產業對新技術的追捧，更多停留在券商研報和資本運作層面，產業界應更多專注於基礎領域的實際研發。

晶盛機電稱，近期資本市場對太空太陽能等概念板塊的關注度持續攀升，相關板塊呈現出較高的市場熱度。目前，太空太陽能應用場景尚處於探索階段，產業化進程仍面臨不確定性。晶盛機電提醒投資者，切勿盲目追逐市場熱點， 審慎作出決策、理性開展投資，避免因概念炒作而引發投資風險。

雙良節能表示，當前太空太陽能仍處於技術探索與地面驗證階段，其商業化路徑、成本結構、在軌運維體系等均存在重大不確定性，尚未形成可規模化落地的產業閉環，對公司當前業績尚無實質性貢獻。其同樣提醒投資者，切勿盲目追逐市場熱點。