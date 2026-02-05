快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

陸太空太陽能概念火熱 產業協會出面喊為時尚早

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近兩日，受馬斯克團隊密訪大陸太空太陽能企業的消息帶動，太空太陽能概念引爆市場。（新華社）
近兩日，受馬斯克團隊密訪大陸太空太陽能企業的消息帶動，太空太陽能概念引爆市場。（新華社）

近兩日，受馬斯克團隊密訪大陸太空太陽能企業的消息帶動，太空太陽能概念引爆市場。中國光伏（太陽能）行業協會執行秘書長劉譯陽對此表示，目前，太空太陽能技術仍處於探索和驗證的初期階段，「確定明確的技術方向為時尚早」。

界面新聞報導，劉譯陽表示，A股太陽能板塊概念股連拉漲停，多篇券商發布相關研報，互相應用、相互回響，引發資本市場空前震蕩，多家企業也紛紛表態布局。

但他強調，無論何種技術路線如何演進，真正走向落地，離不開成熟、可複製的高效製造能力與長期可靠性驗證體系。

中國光伏行業協會分析，資本市場熱捧的異質結（HJT）鈣鈦礦技術，更多是基於個別金融機構自行提出的「降本邏輯」，實際產品目前仍處於實驗室或驗證初期，距離大規模商業化尚有距離。可見目前產業對新技術的追捧，更多停留在券商研報和資本運作層面，產業界應更多專注於基礎領域的實際研發。

晶盛機電稱，近期資本市場對太空太陽能等概念板塊的關注度持續攀升，相關板塊呈現出較高的市場熱度。目前，太空太陽能應用場景尚處於探索階段，產業化進程仍面臨不確定性。晶盛機電提醒投資者，切勿盲目追逐市場熱點， 審慎作出決策、理性開展投資，避免因概念炒作而引發投資風險。

雙良節能表示，當前太空太陽能仍處於技術探索與地面驗證階段，其商業化路徑、成本結構、在軌運維體系等均存在重大不確定性，尚未形成可規模化落地的產業閉環，對公司當前業績尚無實質性貢獻。其同樣提醒投資者，切勿盲目追逐市場熱點。

太空 板塊 資本市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

馬斯克太空 AI 點火！鈣鈦礦電池成新寵 茂迪領4檔太陽能股衝漲停

美眾院委員會通過法案 打破一中限制推與台太空合作

馬斯克團隊密訪光電陸企 傳與異質結設備廠簽下訂單

相關新聞

大陸2025年金條及金幣消費量 首次超過黃金首飾

中國黃金協會公布，2025年大陸黃金消費量950.1噸，按年下降3.57%，為連續第2年下降。值得注意的是，2025年大...

順應拍Vlog、短影音需求 陸手機品牌紛推消費級手持智慧影像設備

大陸手機廠商紛紛入局手持智慧影像設備，vivo、OPPO和榮耀在今年都會有相關產品發表，這些手機廠商在影像技術領域具備天...

難逃生、阻救援…電動車隱藏式把手 中宣布明年起禁用

中國工業和信息化部（工信部）2日公布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，意味禁止電動汽車使用隱藏...

速度堪比「飛人」…鏡識Blot每秒10米 全球跑最快機器人

近日，人形機器人領域又添紀錄，全球速度最快、逼近人類運動能力的機器人誕生。鏡識科技（上海）有限公司2日發布旗下首款全尺寸...

港超級豪宅上季成交81宗總額15.7億美元 全球第2僅次杜拜

受惠於經濟回穩、外來需求及低息環境等因素，香港超級豪宅市場持續升溫，據萊坊發表的最新報告指出，香港於去年第4季共錄得81...

比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉

2026年1月，比亞迪在德國電動車銷量較去年同期成長逾10倍，較特斯拉同期銷量增加逾1倍。隨著德國政府重啟30億歐元電動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。