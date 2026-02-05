快訊

順應拍Vlog、短影音需求 陸手機品牌紛推消費級手持智慧影像設備

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
榮耀推出搭載雲台攝影機的「機器人手機」Robot Phone，相當於把智慧型手機和大疆Pocket口袋相機合二為一。圖／取自百度
榮耀推出搭載雲台攝影機的「機器人手機」Robot Phone，相當於把智慧型手機和大疆Pocket口袋相機合二為一。圖／取自百度

大陸手機廠商紛紛入局手持智慧影像設備，vivo、OPPO和榮耀在今年都會有相關產品發表，這些手機廠商在影像技術領域具備天然優勢，分析指出，消費級手持智慧影像設備已初步打開市場，產業有望進入高速增長期。

手持智慧影像設備主要分為運動相機和全景相機，由GoPro、影石創新、大疆為主要品牌。運動相機的中高端市場由GoPro和大疆主導，入門級市場白牌廠商較多，全景相機市場則是影石一家獨大。

中金研報指出，手持智慧影像設備順應了自媒體時代短影音和Vlog的趨勢。影像內容創作者的生態有望繼續擴大。在「記錄生活」需求增長以及AI技術降低自媒體創作門檻的趨勢下，中金預估，手持智慧影像設備的遠期市場空間將達到1.4億台。

對於vivo、OPPO等手機廠商而言，切入這一賽道具備天然的優勢。影像技術本就是其在高端手機市場的核心競爭力。手持設備所需的光學設計、防抖算法、影像調校等技術與其現有資源高度重疊。

科創板日報報導，vivo傳出已在2025年底成立Vlog相機的專案，產品對標大疆Pocket（手持智能影像設備）系列，目前產品未正式確認命名，預計2026年發布。

OPPO此前表示，已啟動新形態影像產品系列，將基於OPPO在手機影像超過17年的技術累積，進一步拓展移動影像的體驗，為影像創作提供更多的可能性。該系列新品計劃於2026年內發布。

榮耀則推出搭載雲台攝影機的「機器人手機」Robot Phone，相當於把智慧型手機和大疆Pocket口袋相機合而為一，這款產品將在2026年的巴塞隆納世界移動通信大會（MWC）展出。

諮詢機構Frost & Sullivan預測，2020-2030年全球手持智慧影像設備市場的複合年增長率（CAGR）為15.9%，到2030年，該市場規模將達到人民幣799.3億元。目前，消費級手持智慧影像設備已初步打開市場，產業有望進入高速增長期。

自媒體 運動 高端
相關新聞

大陸2025年金條及金幣消費量 首次超過黃金首飾

中國黃金協會公布，2025年大陸黃金消費量950.1噸，按年下降3.57%，為連續第2年下降。值得注意的是，2025年大...

順應拍Vlog、短影音需求 陸手機品牌紛推消費級手持智慧影像設備

大陸手機廠商紛紛入局手持智慧影像設備，vivo、OPPO和榮耀在今年都會有相關產品發表，這些手機廠商在影像技術領域具備天...

難逃生、阻救援…電動車隱藏式把手 中宣布明年起禁用

中國工業和信息化部（工信部）2日公布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，意味禁止電動汽車使用隱藏...

速度堪比「飛人」…鏡識Blot每秒10米 全球跑最快機器人

近日，人形機器人領域又添紀錄，全球速度最快、逼近人類運動能力的機器人誕生。鏡識科技（上海）有限公司2日發布旗下首款全尺寸...

港超級豪宅上季成交81宗總額15.7億美元 全球第2僅次杜拜

受惠於經濟回穩、外來需求及低息環境等因素，香港超級豪宅市場持續升溫，據萊坊發表的最新報告指出，香港於去年第4季共錄得81...

比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉

2026年1月，比亞迪在德國電動車銷量較去年同期成長逾10倍，較特斯拉同期銷量增加逾1倍。隨著德國政府重啟30億歐元電動...

