大陸2025年金條及金幣消費量 首次超過黃金首飾

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
1月29日，顧客在大陸海南省瓊海市的1家金店選購金飾。（新華社）
1月29日，顧客在大陸海南省瓊海市的1家金店選購金飾。（新華社）

中國黃金協會公布，2025年大陸黃金消費量950.1噸，按年下降3.57%，為連續第2年下降。值得注意的是，2025年大陸金條及金幣消費量，首次超越黃金首飾消費量。

黃金消費中，黃金首飾363.84噸，按年下降31.61%；金條及金幣504.24噸，按年增長35.14%；工業及其他用金82.02噸，按年增長2.32%。

去年，大陸原料產金381.34噸，按年增長1.09%，增速創3年最高。進口原料產金170.68噸，按年增長8.81%。大陸原料和進口原料共計生產黃金552.02噸，按年增長3.35%。

該協會稱，受金價高企、稅收新政落地等多重因素疊加影響，市場需求呈現多元化發展態勢。隨着電子、新能源等新興產業的快速迭代發展，工業領域對黃金的需求穩步釋放。

值得注意的是，消費者對黃金投資屬性的認知不斷深化，2025年中國金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標誌着黃金市場消費結構迎來階段性轉變。

黃金投資方面，2025年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量單邊3.14萬噸，按年上升1.02%；累計成交額單邊人民幣24.93兆元，按年上升43.89%；黃金ETF全年增倉量為133.118噸，較2024年全年增倉量53.266噸增長149.91%。截至12月底，大陸黃金ETF持倉量為247.852噸。

大陸央行也持續增持黃金。從2024年11月至2025年12月，大陸已連續14個月增持黃金。其中，2025年全年大陸增持黃金26.75噸，截至12月底，大陸黃金儲備為2,306.32噸。

不過臺灣銀行貴金屬部經理楊天立之前曾指出，大陸的黃金儲備近2,500公噸，但全球黃金市場都認為「這個數字是假的」，根據推算最少是6,000-8,000公噸，目的不是為了避險，而是預防有一天真的要貨幣競爭的時候可以拿來用，「未來如果貨幣競爭變得激烈，這可能是他們手上很重要的一個工具。」

黃金 單邊 貨幣
