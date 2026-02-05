上海啟動收購中古屋 強化穩房市預期

快訊

中央社／ 上海5日電

為刺激房市，上海近日正式啟動首批收購中古屋工作，收儲對象以核心區的小戶型為主，將用於滿足青年等群體的租屋需求。專家分析，新政成交量有限，但可強化穩房市預期。

綜合媒體報導，這項政策試點區域為浦東新區、靜安區、徐匯區，由各區公租房公司作為收購主體，中國建設銀行提供金融支持。這批房源將用於滿足新市民、青年人、大學畢業生等群體的租賃需求。

各區收儲均以小戶型為主。地段條件較好、產權清晰、中小戶型、業主置換意願強烈的房子有望被優先收購。以浦東新區為例，該區優先聚焦內環內、2000年以前建成、單間建築面積70平方公尺以下（約21坪）、總價不超過人民幣400萬元（新台幣1800萬元）的產權清晰房源。

上海此次試點採用「政府主導、市場運作、自願參與」的模式，在核心區針對「老破小」的房源收購後作為保租房（社會住宅），被認為是精準政策。

21世紀經濟報導指出，收購價格能否符合業主心理預期，將成為政策落地效果的關鍵變量。

報導引述同策研究院聯席主席宋紅衛分析說，上海啟動收購中古屋作為保障房先從區域試點開始，在規模上會受到一定的限制，對全市成交量來講影響有限，但是能夠強化穩樓市的預期。

國際金融報指出，影響程度究竟會有多大，還取決於收儲的規模。中原地產首席分析師張大偉表示，如果幾十套、幾百套，對市場沒有任何影響，如果幾千套可能會對市場有一定影響，上萬套的話影響就會比較大，「關鍵是看數量」。

上海中原地產資深分析師盧文曦說，收購資金的支持力度很重要，「銀行現在說是支撐，看怎麼支撐，但是對流通性肯定有好處」。

58安居客研究院估計，若收購資金能達到年成交金額的10%，在系統性的收購行動影響下，將對上海老舊和小戶型存量房市場庫存消化產生舉足輕重的促進效果。

上海 規模 青年
