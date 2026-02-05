快訊

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產 醫院外上演搶人大戰

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

談陸配立委李貞秀 陸國台辦：兩岸同屬一中 不存在放棄國籍問題

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華5日就陸配立委李貞秀爭議表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華5日就陸配立委李貞秀爭議表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。記者陳政錄／攝影

對於陸配李貞秀遞補民眾黨立委，但因國籍爭議引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。

陳斌華今天上午主持國台辦記者會，他說，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，我們對此堅決反對。」

他認為，民進黨當局種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

台媒關切，陸方是否考慮展現政策靈活度，針對擔任台灣公職陸配給予相關放棄陸籍證明文件，陳斌華對此再次強調，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國」，是不容篡改的歷史和法理事實，根本不存在所謂放棄國籍問題。

陳斌華說，台灣地區有許多大陸配偶，他們在台灣的正當權利，包括參與社會事務的權利，理當得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。

他認為，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，不斷進行謀獨挑釁，煽動對立對抗，製造綠色恐怖、恐嚇打壓，迫害欺凌大陸配偶群體，種種濫權妄為與民為敵的惡行，已經遭到越來越多台灣同胞的強烈反對。

至於近日央行啟動新台幣鈔券改版，就國父孫中山等政治人物肖像去留，有輿論將之與民進黨推動「去中國化」連結。陳斌華說，「今年是『中國民主革命的偉大先驅』孫中山先生誕辰160周年」，民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔「去孫中山化」，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結、推動「去中國化」，從而在台灣社會形塑「台獨」意識形態。這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖，令人不齒。

民進黨 陸配 陳斌華 李貞秀 國台辦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸國台辦籲我方 全面恢復兩岸海空客運直航正常化

「談和統」鄭麗文認言之過早 國台辦回：統一是台灣唯一前途

川習通話談台灣 陸國台辦：民進黨倚外謀獨導致台海緊張

林濁水：綠何不肯定李貞秀願放棄陸籍 並推歸化修法宣誓唯一效忠台灣

相關新聞

談陸配立委李貞秀 陸國台辦：兩岸同屬一中 不存在放棄國籍問題

對於陸配李貞秀遞補民眾黨立委，但因國籍爭議引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬...

上海居民可金馬遊 民進黨團：共產黨掐人民脖子當政治籌碼

中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，金馬地區人民的福利不是中國共產黨、...

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

大陸國家主席習近平4日在與俄羅斯總統普亭視訊會晤後，又與美國總統川普通電話。形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景...

西方國家領導人「訪陸潮」再+1？西班牙首相傳擬4月訪陸

過去數周以來，加拿大、英國、法國等西方國家領導人陸續訪中，與大陸國家主席習近平會見。西班牙首相桑切斯（Pedr...

開放上海陸客旅遊 金馬既喜且憂

大陸文旅部昨天宣布，大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。適逢小三通廿五周年，金、馬縣府與旅遊業界既喜且憂，既期待更多陸客...

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

大陸國家主席習近平今天分別與俄羅斯總統普亭視訊會晤、和美國總統川普通電話。據央視，川習通電話時，習近平說，「台灣問題是中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。