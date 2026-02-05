港交所：逾400家公司排隊在港上市

據報導，香港交易所主席唐家成說，目前有超過400家公司排隊在港上市，當中有11家為外國公司。此外，港交所日前表示，近年人工智慧（AI）領域的企業相繼來港集資，為市場構建起多元及成熟的生態圈。

信報今天在報導中引述唐家成說，去年新股在港上市的勢頭強勁，且延續至今，單是上月，港交所已收到逾百宗上市申請，打破紀錄。

但他說，在數量提升的同時，港交所仍重視和堅守市場質素，這是香港國際金融中心賴以成功的基石。

此外，港交所環球上市服務部主管徐經緯日前曾發文表示，人工智慧領域的企業正引領2026年香港的上市浪潮。

他說，人工智慧領域的企業近年相繼來港集資，為本地市場構建起全新的多元化生態圈；他並指2025年1月的「DeepSeek時刻」是轉捩點，令投資者的目光驟然投向中國市場和科技產業。

他說，單計去年12月和今年1月，在港上市的人工智慧產業已集資了49億美元（約新台幣1550億元）；這些人工智慧公司紛紛在港上市，令香港市場發展出更成熟的生態圈。

據透露，已向港交所提交的上市申請中，人工智慧領域的公司約有20家。