李嘉誠旗下長和提仲裁 爭巴拿馬港口經營權

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

香港富豪李嘉誠旗下長和集團與巴拿馬政府簽署的巴拿馬運河兩個港口特許經營權，上月29日被巴拿馬最高法院宣告違憲，並撤銷合約。長和集團4日發出公告表示，董事會對巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，保留採取訴諸國內及國際法律程序權利，同時稱旗下巴拿馬港口公司（PPC）已於3日展開仲裁。

港媒「香港01」報導，長和4日發出公告表示，據巴拿馬港口公司理解，巴拿馬最高法院之決定，可能於2月初生效；並已獲得意見，指當地最高法院所宣布之決定，以及巴拿馬政府所採取的相應行動，與相關法律框架及批准該特許經營合約之法律並不一致。

長和表示，於2月3日，巴拿馬港口公司已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬共和國進行仲裁。

長和並指，董事會對巴拿馬的裁定及相應行動表示強烈反對，繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

法新社報導，香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴港各25年；巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

巴拿馬最高法院1月29日裁定，該特許經營權合約違憲；相關合約存在「過度偏袒」長和的條款。巴拿馬海事局隨後宣布，由馬士基集團旗下港口運營商APM碼頭公司成為2港口的「臨時管理方」。

華爾街日報指出，長和將無法對巴拿馬最高法院的裁決提出上訴，但可要求澄清說明，此舉或能推遲長和運營權被正式終止的日期。長和旗下公司曾暗示，可能將事件提交國際仲裁。

巴拿馬運河 法律 最高法院
