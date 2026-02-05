陸太陽能裝機將首超煤電

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
太陽能示意圖。 路透
中國電力企業聯合會近日發布「2025—2026年度全國電力供需形勢分析預測報告」，預測2026年太陽能發電裝機規模將首次超過煤電裝機規模，年底風電和太陽能發電合計裝機規模達到總發電裝機的一半。

該報告預計2026年底，大陸全國發電裝機容量達到43億千瓦左右，其中，非化石能源發電裝機27億千瓦，占總裝機的比重在63%左右。

綜合第一財經、21世紀經濟報導，中國電力企業聯合會統計與數智部主任侯文捷表示，預計2026年全年新增發電裝機有望超過4億千瓦，其中，新增新能源發電裝機有望超過3億千瓦。

回顧2025年用電，「報告」顯示，大陸全社會用電量規模在2025年實現兩大突破：一是大陸年度全社會用電量規模首次突破10兆千瓦時大關，達10.37兆千瓦時；二是月度用電量規模首次突破1兆千瓦時大關，7月大陸全社會用電量達到1.02兆千瓦時，這也是全球範圍內首次。

侯文捷分析，從10兆千瓦時構成看，該突破是三大產業及居民生活用電協同支撐的結果，且呈現結構優化的鮮明特徵；第二產業仍是用電「基本盤」，貢獻主要力量。

其中，被賦予大陸經濟轉型厚望的「新三樣」產業（電動汽車、鋰電池、太陽能電池），用電量年增速表現亮眼。其中，新能源整車製造業繼續保持高速增長，各季均保持兩位數增長。

