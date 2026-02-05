馬斯克團隊密訪光電陸企 傳與異質結設備廠簽下訂單

陸媒報導，多位產業鏈人士透露，美國億萬富豪馬斯克團隊近期秘密走訪大陸多家光電企業，考察項目涉及設備、矽晶圓、電池模組等，其中重點考察異質結、鈣鈦礦技術路線的光電企業，已有異質結設備廠簽下訂單。

異質結設備專用於生產異質結太陽能電池，其核心是透過在矽基電池上疊加非晶矽薄膜等材料，形成PN結，顯著提升電池的光電轉換效率和穩定性。

知情人士指出，馬斯克旗下的SpaceX團隊和Tesla團隊「摸底」大陸光電企業，其中Tesla團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光電設備廠，並與大陸國內某異質結設備大廠簽下訂單合作，但基於商業保密要求等因素，未作公開。

SpaceX在1月30日已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，擬在地球軌道部署100萬顆衛星，為人工智慧（AI）提供太空算力，這些衛星將幾乎利用太陽能供電。

受馬斯克關於建設太空AI資料中心和200GW光電產能規劃催化，大陸國內光電市場關注度急劇升溫。

界面新聞引述業內人士具體指出，馬斯克團隊上周對包括TCL中環、晶科能源、晶盛機電等企業進行調研。

同時，協鑫集團相關負責人4日晚間對證券時報回應稱，馬斯克旗下公司團隊4日考察了協鑫集團，該團隊對協鑫在美國的顆粒矽與鈣鈦礦業務布局進行了瞭解。

受消息影響，A股光電板塊4日股價爆發，晶科能源大漲近20%、TCL中環漲10%、晶盛機電漲逾12%、協鑫集成漲近10%。

某光電企業人士稱，見到了馬斯克團隊的技術專家，「他們主要是為了了解中國相關產業的現狀，我認為SpaceX不太可能從中國廠家採購光伏組件，買設備的機率比較大」。

馬斯克也曾提到打造更大規模光電生產能力的目標，涵蓋地面和太空能源系統，需要供應鏈支撐。由於美國本土組件成本相對較高，中國的規模化製造優勢對實現大規模部署非常關鍵。