北京發布165個融資項目
二○二六年北京市重點項目融資工作會三日召開，發布市區兩級重點融資需求項目一六五個，總投資約二八五一億元（人民幣，下同），融資需求約七六三億元。
中新社報導，據北京市發展和改革委員會介紹，今年重點融資需求項目具體分為三類。產業發展類項目一三八個，包括金和中心項目等，總投資約一六四一億元，融資需求約五七三億元；基礎設施類項目十個，包括一○八新線高速公路工程等，總投資約六五二億元，融資需求約七十一億元；民生改善類項目十七個，包括長辛店老鎮城市更新項目等，總投資約五五七億元，融資需求約一二○億元。
北京市發改委表示，今年將持續完善融資對接工作機制，滾動發布有融資需求的重大項目清單；會同財政等部門落實好中小微企業貸款貼息、設備更新貸款貼息等政策，進一步降低企業融資成本；持續優化營商環境服務，不斷完善「服務包」、「服務管家」工作機制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言