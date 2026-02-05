銅精礦 陸擬納戰略儲備

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國大陸正在探索將銅精礦這一上游原料納入國家戰略儲備體系。圖為剛果一處銅礦。（彭博資訊）
中國大陸正在探索將銅精礦這一上游原料納入國家戰略儲備體系。中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫三日透露，完善銅資源儲備體系建設，除了擴大國家銅戰略儲備規模，還可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。

分析認為，這與「銅產業高品質發展實施方案」一脈相承，有助控制冶煉產能，提升產業鏈議價權與資源保障能力，確保有色金屬行業的穩增長與轉型升級。

上證報報導，中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫在新聞發表會上表示，除了儲備精煉銅之外，也可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。同時，將擴大國家銅戰略儲備規模，探索進行商業儲備機制，通過財政貼息等方式選擇國有主要企業試行商業儲備。

這一表態釋放明確的政策訊號。中國大陸作為全球最大的精煉銅消費國和生產國，銅礦資源相對匱乏。分析認為，將銅精礦納入儲備範圍，有助於增強大陸在銅產業鏈上游的話語權，緩解冶煉企業的原料壓力，提升供應鏈韌性和安全水準。

這一政策創新與此前十一部門聯合發布的《銅產業高品質發展實施方案（二○二五—二○二七年）》形成配套，共同推動銅產業從產能規模擴張向品質效益提升轉變。

銅價在過去一年多時間裡經歷大幅上漲。二○二五年全年，銅價飆升超過百分之四十，創下歷史新高。進入二○二六年後，漲勢延續，今年迄今已累計上漲約百分之八。

市場波動性加劇成為近期銅價上漲的重要推手。上月，投資者因對美元前景產生疑慮，大舉轉向金屬等大宗商品，同時減持貨幣和主權債券，引發整個大宗商品板塊的劇烈上漲。美元近期疲軟走勢也為銅價提供額外支撐，因為銅等大宗商品以美元計價。投資者紛參與貶值交易，迴避傳統金融資產。

據聯合資信，二○二四年大陸精煉銅產量一三六四萬噸，約占全球精煉銅總產量的百分之四十九。但大陸探明銅礦儲量僅約占全球的百分之四，二○二四年銅精礦產量一七二萬噸，僅占全球百分之九。

銅價 規模 戰略
相關新聞

勾勒藍圖 福建拚未來5年 GDP年增5%

地區生產總值（ＧＤＰ）首度突破六兆元（人民幣，下同）後，福建省十五五規畫綱要明確提出：未來五年ＧＤＰ年均增長百分之五左右...

中國大陸正在探索將銅精礦這一上游原料納入國家戰略儲備體系。中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫三日透露，完善銅資源儲備體系...

北京發布165個融資項目

二○二六年北京市重點項目融資工作會三日召開，發布市區兩級重點融資需求項目一六五個，總投資約二八五一億元（人民幣，下同），...

陸留學生回國求職率創新高 調查報告：觀念上更加務實

受國際環境複雜化、大陸企業加速向海外市場發展等因素影響，去年在大陸求職的留學生人數創下近八年來新高。不過，因宏觀環境、競...

陸留學生回國求職比例創新高 經濟不確定求職趨務實

受國際環境複雜化、大陸企業加速向海外市場發展等因素影響，2025年在大陸求職的留學生人數創下近八年來新高。不過，因宏觀環...

環旭2025年獲利年增12% 估今年第1季營益率持穩

半導體封測廠日月光投控旗下、在A股上市的環旭電子4日發布2025年業績快報，受到主要客戶市場促銷帶動銷量增加影響，淨利潤...

