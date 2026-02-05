勾勒藍圖 福建拚未來5年 GDP年增5%

地區生產總值（ＧＤＰ）首度突破六兆元（人民幣，下同）後，福建省十五五規畫綱要明確提出：未來五年ＧＤＰ年均增長百分之五左右，二○三○年人均ＧＤＰ接近或達到中等發達國家水準。

中新社報導，回溯福建經濟的增長軌跡：ＧＤＰ二○二○年突破四兆元，二○二二年跨越五兆元門檻，二○二五年邁入六兆元俱樂部。過去五年，面對複雜國際環境與新冠疫情的衝擊，福建展現出強勁的發展韌性。尤為突出的是，民營經濟貢獻了全省約百分之七十的ＧＤＰ、約百分之七十的稅收、約百分之七十的科技創新成果、約百分之八十的城鎮勞動就業和百分之九十以上的市場主體數量，「七七七八九」的貢獻格局成為經濟穩定增長的壓艙石。

多位經濟專家指出，從外部環境看，世界百年變局加速演進，國際經貿秩序面臨挑戰，百分之五左右的目標既考慮了全球經濟增速放緩的客觀現實，也體現了福建作為經濟大省挑大梁的責任擔當；從內部條件看，福建雖已形成多元產業體系，但科技創新能力有待提升、區域發展仍需均衡等弱點客觀存在，百分之五左右的增速為產業升級、結構優化預留了空間。 福建省發改委主任孟芊三日解讀，這個目標實事求是、務實可行，福建絕不搞「撐桿跳」式的增長。

要實現百分之五左右的增長目標，福建已在規畫中勾勒出清晰的「施工圖」。福建省發改委副主任侯為東介紹，福建將實施製造業強基提質、新興產業創新發展等七大行動，既鞏固電子信息、現代化工等支柱產業優勢，又加速新能源、低空經濟等戰略性新興產業壯大，還將培育綠色氫能、具身智能等未來產業。

數位福建深化為增長插上「智慧翅膀」。福建未來五年將織密「物聯、網聯、算聯、數聯」四聯網路，建設全省算力一張網，培育一千五百家以上數據企業，推動「人工智能+」全場景賦能。

福建項目建設持續跑出加速度，第一季計畫完成投資三千億元、開工五百個以上省重點項目。今年一月，中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電二號機組投入商業運行，漳州核電一期工程全面建成投產。同時，福州長樂國際機場二期、廈門翔安國際機場等續建項目取得關鍵性進展，溫福高鐵、漳汕高鐵等項目也有序推進。