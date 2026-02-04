快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

環旭2025年獲利年增12% 估今年第1季營益率持穩

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
環旭電子上海金橋廠外觀。（圖／取自環旭電子官網）
環旭電子上海金橋廠外觀。（圖／取自環旭電子官網）

半導體封測廠日月光投控旗下、在A股上市的環旭電子4日發布2025年業績快報，受到主要客戶市場促銷帶動銷量增加影響，淨利潤人民幣18.5億元（新台幣83.2億元），年增12.1%；營收人民幣591.9億元，年減2.4%。

環旭電子指出，2026年第1季是公司營收淡季，綜合考慮各業務線營收的變動情況，公司預計第1季單季營收和營業利益率與上年相比持平。

環旭電子4日盤後跌2.85%，報人民幣34.3元。

業績快報提到，2025年公司通訊類產品營收年減11.5%，主要因關鍵物料採購成本下降導致產品降價的影響；消費電子類產品營收年增10.9%，主要因主要客戶市場促銷帶動銷量增加；汽車電子類產品營收年減24.4%，主要因重要客戶減少外包製造的訂單、客戶需求偏弱以及合併報表範圍變化的影響。

環旭電子於1月16日公告，子公司環興光電已取得成都光創聯科技控制權，推動光互連產業整合。公告提到，環旭電子在光通訊領域積極布局，透過與產業鏈上下游的合作，建立完整的設計與量產製造能力。

公司將融入全球光互連生態核心圈，與母公司日月光投控業務協同，共同打造光電封裝測試領域的主導優勢，並助力環旭電子拓展資料中心機架級系統整合相關的業務機會。

環旭電子曾於2025年10月29日公布第3季財報，單季營收人民幣164.2億元，年減1.1%；淨利潤人民幣6.2億元，年增21.9%。當時並預估第4季單季營收變動情況，與2024年同期相近，主要是通訊類產品關鍵原物料採購成本下降、使得產品降價影響。

環旭電子成立於2003年，並於2012年A股上市，主業涉及為國內外的品牌廠商提供通訊類、電腦及記憶體類、消費電子類、工業類及其他類（以車用電子為主）等五大類電子產品的設計製造服務。2020年收購法國飛旭集團，加速全球化布局；2024年與中科意創達成戰略合作，拓展汽車動力總成市場。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

空軍第三聯隊爆軍官收賄接受性招待 6人重判最高13年有期徒刑

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

政府衝刺光電 茂迪、元晶利多

鼓勵安裝立面光電 內政部擬提出給予碳權、企業獎勵措施

相關新聞

環旭2025年獲利年增12% 估今年第1季營益率持穩

半導體封測廠日月光投控旗下、在A股上市的環旭電子4日發布2025年業績快報，受到主要客戶市場促銷帶動銷量增加影響，淨利潤...

濫用公屋 港3年收回9800單位省12.5億美元 25宗舉報獲獎金

解決房屋問題是現屆港府施政的重中之重，現屆香港政府推出的多項措施成效顯著。房屋局3日表示，在港府多重措施下，濫用公屋收回...

狗狗友善牌照最快6月批 港5%食肆獲放寬 火鍋、燒烤店禁申請

香港養寵文化越趨盛行，寵物經濟漸受重視。港府建議修訂食物業規例，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆。新措施將以「小步走」方式推...

英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人工智慧（AI）研發進度上已落後中國大陸，英特爾正加速布局圖形處理器（...

陸新修訂仲裁法3月將上路 台灣業界盼跟上國際仲裁規範趨勢

第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。其中，大陸去年底修訂的新《仲裁法》將於3月1...

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

美國億萬富豪馬斯克旗下SpaceX，正積極布局由太陽能供電的太空AI數據中心，大陸新浪財經旗下能源專欄「能見派」4日引述...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。