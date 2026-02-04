環旭2025年獲利年增12% 估今年第1季營益率持穩

半導體封測廠日月光投控旗下、在A股上市的環旭電子4日發布2025年業績快報，受到主要客戶市場促銷帶動銷量增加影響，淨利潤人民幣18.5億元（新台幣83.2億元），年增12.1%；營收人民幣591.9億元，年減2.4%。

環旭電子指出，2026年第1季是公司營收淡季，綜合考慮各業務線營收的變動情況，公司預計第1季單季營收和營業利益率與上年相比持平。

環旭電子4日盤後跌2.85%，報人民幣34.3元。

業績快報提到，2025年公司通訊類產品營收年減11.5%，主要因關鍵物料採購成本下降導致產品降價的影響；消費電子類產品營收年增10.9%，主要因主要客戶市場促銷帶動銷量增加；汽車電子類產品營收年減24.4%，主要因重要客戶減少外包製造的訂單、客戶需求偏弱以及合併報表範圍變化的影響。

環旭電子於1月16日公告，子公司環興光電已取得成都光創聯科技控制權，推動光互連產業整合。公告提到，環旭電子在光通訊領域積極布局，透過與產業鏈上下游的合作，建立完整的設計與量產製造能力。

公司將融入全球光互連生態核心圈，與母公司日月光投控業務協同，共同打造光電封裝測試領域的主導優勢，並助力環旭電子拓展資料中心機架級系統整合相關的業務機會。

環旭電子曾於2025年10月29日公布第3季財報，單季營收人民幣164.2億元，年減1.1%；淨利潤人民幣6.2億元，年增21.9%。當時並預估第4季單季營收變動情況，與2024年同期相近，主要是通訊類產品關鍵原物料採購成本下降、使得產品降價影響。

環旭電子成立於2003年，並於2012年A股上市，主業涉及為國內外的品牌廠商提供通訊類、電腦及記憶體類、消費電子類、工業類及其他類（以車用電子為主）等五大類電子產品的設計製造服務。2020年收購法國飛旭集團，加速全球化布局；2024年與中科意創達成戰略合作，拓展汽車動力總成市場。