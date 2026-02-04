快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
英特爾（Intel）執行長陳立武。（路透）
英特爾（Intel）執行長陳立武。（路透）

英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人工智慧（AI）研發進度上已落後中國大陸，英特爾正加速布局圖形處理器（GPU）業務，並直言大陸科技巨頭華為在晶片設計領域的實力不容小覷，只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。

路透報導，陳立武在舊金山出席思科AI峰會期間指出，英特爾計畫自行研發GPU，鎖定資料中心市場，正面迎戰由輝達長期主導的領域。陳立武還坦言，對美國AI競爭力感到憂心，並轉述知情人士的說法指出，美國在開源AI的研發進度上已經落後大陸。

陳立武也分享近期在招募晶片設計人才時的觀察。他表示，自己對華為已網羅約100名「頂尖」晶片設計師感到震驚，尤其是在美國對華為取得晶片產業關鍵軟體與工具設下限制的背景下，更顯示技術能量不容忽視。

陳立武轉述，部分華為設計師曾向他表示，即便無法使用最好的工具，好比來自Cadence與新思科技等美國廠商的先進電子設計自動化工具，他們也仍能用比較克難的方式把事情做好。

陳立武直言，在他的判斷中，華為目前「只是稍微落後」，若對競爭對手掉以輕心，對方未來有機會迅速追趕甚至超越。

德國之聲報導，華為總裁任正非曾於2025年6月接受大陸官媒《人民日報》採訪時表示，華為製造的晶片比美國競爭對手的產品要落後一代，但是公司正在利用集群計算等方法來滿足需求。

設計師 美國 舊金山
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

英特爾、聯電傳大合作 聯家軍助攻瞄準軟資源

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

相關新聞

陸新修訂仲裁法3月將上路 台灣業界盼跟上國際仲裁規範趨勢

第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。其中，大陸去年底修訂的新《仲裁法》將於3月1...

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

美國億萬富豪馬斯克旗下SpaceX，正積極布局由太陽能供電的太空AI數據中心，大陸新浪財經旗下能源專欄「能見派」4日引述...

大潤發母公司高鑫零售：暫時無法與CEO李衛平聯絡

陸媒指，大潤發母公司「高鑫零售」對外發布關於管理層相關情況的說明，稱截至目前，公司暫時無法與執行董事兼首席執行官李衛平取...

明家、白家接連遭處決 陸最高檢：去年起訴緬北涉詐人員逾1.1萬人

大陸近日接連執行緬北明家、白家電詐集團案的死刑，對電信詐騙祭出鐵腕。據大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸...

英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人工智慧（AI）研發進度上已落後中國大陸，英特爾正加速布局圖形處理器（...

陸記憶體業掀掛牌熱潮 近七月來逾十家申請上市

據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。