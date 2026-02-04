英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人工智慧（AI）研發進度上已落後中國大陸，英特爾正加速布局圖形處理器（GPU）業務，並直言大陸科技巨頭華為在晶片設計領域的實力不容小覷，只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。

路透報導，陳立武在舊金山出席思科AI峰會期間指出，英特爾計畫自行研發GPU，鎖定資料中心市場，正面迎戰由輝達長期主導的領域。陳立武還坦言，對美國AI競爭力感到憂心，並轉述知情人士的說法指出，美國在開源AI的研發進度上已經落後大陸。

陳立武也分享近期在招募晶片設計人才時的觀察。他表示，自己對華為已網羅約100名「頂尖」晶片設計師感到震驚，尤其是在美國對華為取得晶片產業關鍵軟體與工具設下限制的背景下，更顯示技術能量不容忽視。

陳立武轉述，部分華為設計師曾向他表示，即便無法使用最好的工具，好比來自Cadence與新思科技等美國廠商的先進電子設計自動化工具，他們也仍能用比較克難的方式把事情做好。

陳立武直言，在他的判斷中，華為目前「只是稍微落後」，若對競爭對手掉以輕心，對方未來有機會迅速追趕甚至超越。

德國之聲報導，華為總裁任正非曾於2025年6月接受大陸官媒《人民日報》採訪時表示，華為製造的晶片比美國競爭對手的產品要落後一代，但是公司正在利用集群計算等方法來滿足需求。