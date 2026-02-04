陸新修訂仲裁法3月將上路 台灣業界盼跟上國際仲裁規範趨勢

第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。其中，大陸去年底修訂的新《仲裁法》將於3月1日上路，內容針對臨時仲裁、保全措施都有逐漸明確的規範，顯示大陸方面正努力接軌國際，但台灣相關修訂草案仍在法務部逐條審理研究中，與會專家學者盼台灣能盡快跟上國際潮流趨勢。

中華仲裁協會與「中國國際經濟貿易仲裁委員會」構建之兩岸仲裁研討會已成為兩岸工、商、法界的年度盛會，目前已連續舉辦20屆。

仲裁是以當事人約定為基礎的爭議解決方式，即當事人約定將爭議提交由1名或3名中立的、由或代當事人指定的仲裁員組成的仲裁庭解決。 仲裁按當事人的仲裁協議的約定進行。其程序靈活，能使當事人通過高效的、保密的和公平的程序，獲得終局的、有約束力和可執行的裁決，也能減輕法院訴訟壓力。也成為跨境貿易、商事、海事等糾紛中常見的處理方式。

中華仲裁協會理事長吳永乾表示，兩岸仲裁制度過去幾年有變革，特別大陸去年下旬完成《仲裁法》修訂，且將於今年3月1日生效實施。而台灣方面，中華仲裁協會幾年前曾將修訂法案送立法院，同時協會也組織遊說，但因為立院二讀退回要求政府部門提出版本，目前進度仍在於主管機關法務部逐條研究內容。

吳孝乾具體指出，包括臨時仲裁措施、非機構仲裁、知識產權仲裁都是新規範，也反應在大陸新修正條文裡，大方向跟台灣進行方向一致，希望盡量跟國際接軌，盡量採取聯合國「模範法」內容，有利兩岸仲裁制度融合。他盼藉由研討會平台，在新的法律架構下探討如何拋棄傳統仲裁地的束縛，讓各地台商、陸商、境外商務活動能夠在新的仲裁法規範架構下，能多一些選項，並確實探討出方案。

中國國際經濟貿易仲裁委員會副主任王承杰表示，貿仲成立70周年，受理案件涉及170國家/地區，案件數量在國際前列。其中，涉台案件172件，且貿仲的裁決在台灣執行良好。目前共有21名在冊台灣仲裁員，未來也會擴大吸收台灣人才。而台灣方面也有吸收大陸人士仲裁員。

王承杰提出3點：一是兩岸經貿糾紛複雜、效率特別重要，希望探索將規則優勢轉化實踐的有效路徑。提供更多智慧方案，吸引更多商務主體選擇仲裁方式；二是兩岸仲裁法實踐操作上存在差異，需要兩岸專業人士打破壁壘交流，推動兩岸仲裁提職增效、仲裁服務更廣、更高；三強化數字賦能、共建國際仲裁新生態，糾紛涉及新模式、新業態層出不窮，包括AI等內容，所以仲裁也需要轉型。

大陸第14屆全國人大常委會第17次會議在去年9月表決通過新修訂的《仲裁法》，此次《仲裁法》的修訂系該法施行30年來的首次重大調整，其中引入國際通行的概念、制度及規則備受關注，力推制度型開放。