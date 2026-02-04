快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

陸新修訂仲裁法3月將上路 台灣業界盼跟上國際仲裁規範趨勢

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。（記者黃雅慧／攝影）
第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。（記者黃雅慧／攝影）

第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。其中，大陸去年底修訂的新《仲裁法》將於3月1日上路，內容針對臨時仲裁、保全措施都有逐漸明確的規範，顯示大陸方面正努力接軌國際，但台灣相關修訂草案仍在法務部逐條審理研究中，與會專家學者盼台灣能盡快跟上國際潮流趨勢。

中華仲裁協會與「中國國際經濟貿易仲裁委員會」構建之兩岸仲裁研討會已成為兩岸工、商、法界的年度盛會，目前已連續舉辦20屆。

仲裁是以當事人約定為基礎的爭議解決方式，即當事人約定將爭議提交由1名或3名中立的、由或代當事人指定的仲裁員組成的仲裁庭解決。 仲裁按當事人的仲裁協議的約定進行。其程序靈活，能使當事人通過高效的、保密的和公平的程序，獲得終局的、有約束力和可執行的裁決，也能減輕法院訴訟壓力。也成為跨境貿易、商事、海事等糾紛中常見的處理方式。

中華仲裁協會理事長吳永乾表示，兩岸仲裁制度過去幾年有變革，特別大陸去年下旬完成《仲裁法》修訂，且將於今年3月1日生效實施。而台灣方面，中華仲裁協會幾年前曾將修訂法案送立法院，同時協會也組織遊說，但因為立院二讀退回要求政府部門提出版本，目前進度仍在於主管機關法務部逐條研究內容。

吳孝乾具體指出，包括臨時仲裁措施、非機構仲裁、知識產權仲裁都是新規範，也反應在大陸新修正條文裡，大方向跟台灣進行方向一致，希望盡量跟國際接軌，盡量採取聯合國「模範法」內容，有利兩岸仲裁制度融合。他盼藉由研討會平台，在新的法律架構下探討如何拋棄傳統仲裁地的束縛，讓各地台商、陸商、境外商務活動能夠在新的仲裁法規範架構下，能多一些選項，並確實探討出方案。

中國國際經濟貿易仲裁委員會副主任王承杰表示，貿仲成立70周年，受理案件涉及170國家/地區，案件數量在國際前列。其中，涉台案件172件，且貿仲的裁決在台灣執行良好。目前共有21名在冊台灣仲裁員，未來也會擴大吸收台灣人才。而台灣方面也有吸收大陸人士仲裁員。

王承杰提出3點：一是兩岸經貿糾紛複雜、效率特別重要，希望探索將規則優勢轉化實踐的有效路徑。提供更多智慧方案，吸引更多商務主體選擇仲裁方式；二是兩岸仲裁法實踐操作上存在差異，需要兩岸專業人士打破壁壘交流，推動兩岸仲裁提職增效、仲裁服務更廣、更高；三強化數字賦能、共建國際仲裁新生態，糾紛涉及新模式、新業態層出不窮，包括AI等內容，所以仲裁也需要轉型。

大陸第14屆全國人大常委會第17次會議在去年9月表決通過新修訂的《仲裁法》，此次《仲裁法》的修訂系該法施行30年來的首次重大調整，其中引入國際通行的概念、制度及規則備受關注，力推制度型開放。

經貿 法務部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

【重磅快評】陸委會談李貞秀國籍問題越描越黑，孫立方躺著也中槍

金融時報：美國務院「百般刁難」 輝達H200晶片仍銷不到大陸

國共論壇聚焦旅遊合作 謝龍介：藉觀光讓大陸更了解台灣

瑞銀：中美競爭促陸加大AI投資

相關新聞

陸新修訂仲裁法3月將上路 台灣業界盼跟上國際仲裁規範趨勢

第20屆海峽兩岸經貿仲裁研討會4日在台北舉行，會上邀集兩岸仲裁專家進行研討。其中，大陸去年底修訂的新《仲裁法》將於3月1...

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

美國億萬富豪馬斯克旗下SpaceX，正積極布局由太陽能供電的太空AI數據中心，大陸新浪財經旗下能源專欄「能見派」4日引述...

大潤發母公司高鑫零售：暫時無法與CEO李衛平聯絡

陸媒指，大潤發母公司「高鑫零售」對外發布關於管理層相關情況的說明，稱截至目前，公司暫時無法與執行董事兼首席執行官李衛平取...

明家、白家接連遭處決 陸最高檢：去年起訴緬北涉詐人員逾1.1萬人

大陸近日接連執行緬北明家、白家電詐集團案的死刑，對電信詐騙祭出鐵腕。據大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸...

英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

英特爾（Intel）執行長陳立武3日表示，美國開源人工智慧（AI）研發進度上已落後中國大陸，英特爾正加速布局圖形處理器（...

陸記憶體業掀掛牌熱潮 近七月來逾十家申請上市

據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。