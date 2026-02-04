快訊

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在SpaceX積極布局太空數據中心之際，大陸新浪財經旗下能源專欄「能見派」4日引述消息報導稱，馬斯克團隊近期秘密走訪了大陸多家光電企業。（路透）
美國億萬富豪馬斯克旗下SpaceX，正積極布局由太陽能供電的太空AI數據中心，大陸新浪財經旗下能源專欄「能見派」4日引述消息報導稱，馬斯克團隊近期秘密走訪了大陸多家光電企業，考察項目涉及設備、矽晶圓、電池組件。陸媒財聯社則稱，包含SpaceX和Tesla團隊均到訪，且已有簽成訂單。

SpaceX在1月30日已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，擬在地球軌道部署100萬顆衛星，為人工智慧（AI）提供算力，這些衛星將幾乎利用太陽能供電。SpaceX稱，這套系統將能提供足以服務全球數十億使用者所需的算力。

「能見派」4日指出，受馬斯克關於建設太空太陽能AI數據中心和200GW光電產能規畫的言論催化，大陸國內光電的市場關注度急劇升溫。

報導引述消息人士透露，馬斯克團隊近期秘密走訪了大陸多家光電企業，考察項目涉及設備、矽晶圓、電池組件等，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光電企業。

陸媒財聯社引述多名產業鏈人士報導，包含SpaceX和Tesla團隊近期「摸底」大陸光電產業鏈 ，其中Tesla團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光電設備廠，「並與大陸國內某頭部異質結設備廠有訂單合作」，但基於商業保密要求等因素，未作公開。

報導稱，有企業人士表示，目前能整線供應異質結設備的企業較少，此前馬斯克團隊曾向大陸國內某異質結企業穩定採購，且合作還在持續。

陸媒21財經表示，針對該傳聞，記者以投資者身分致電大陸光電龍頭晶科能源，接線工作人員回應證實，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。

該工作人員同時稱，「（大陸）國內主流光電企業也均有考察。」

