大潤發母公司高鑫零售：暫時無法與CEO李衛平聯絡

陸媒指，大潤發母公司「高鑫零售」對外發布關於管理層相關情況的說明，稱截至目前，公司暫時無法與執行董事兼首席執行官李衛平取得聯絡。

陸媒觀察者網4日報導，該說明稱，李衛平於2025年12月1日正式加入高鑫零售，入職以來為企業戰略規劃與業務發展發揮了積極作用。李衛平在加入該集團前，曾於2018年9月至2025年11月期間，在盒馬擔任不同職位，積累豐富的零售管理經驗。

第一財經則指，在就職盒馬前，2007年6月至2018年8月，李衛平任職於樂天超市有限公司，曾擔任其法定代表人及樂天華北區總經理；1999年7月至2007年6月，李衛平任職於華潤超級市場有限公司，歷任採購經理及高級經理。

該說明也提到，當前公司各項經營活動正常有序推進，年貨銷售旺季相關工作穩步開展，商品供應、服務保障等均未受到影響。

說明稱，「為確保公司營運的穩定性與連續性，目前相關經營管理工作已由高鑫零售董事會主席華裕能統籌代管，四大區區總和集團高管緊密協同配合，全面保障各項管理工作平穩落地、業務有序推進。」

報導也提到，先前傳出「李衛平被警方帶走協助調查，上周五開始已未出現在公司」，但2月3日高鑫零售方面曾回應為「假的，不實資訊」，沒想到第2天即出現反轉。

報導指，截至2025年9月30日，高鑫零售共有462家大賣場、32家中型超市以及7家M會員店，其中約65%為租賃門店，35%為自有物業門店。