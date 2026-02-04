快訊

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

聽新聞
0:00 / 0:00

明家、白家接連遭處決 陸最高檢：去年起訴緬北涉詐人員逾1.1萬人

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸檢查機關依法批准逮捕緬北集中遣返涉詐人員4,300多人，起訴1.1萬多人。圖為去年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判緬北明家犯罪集團案。（新華社資料照）
大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸檢查機關依法批准逮捕緬北集中遣返涉詐人員4,300多人，起訴1.1萬多人。圖為去年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判緬北明家犯罪集團案。（新華社資料照）

大陸近日接連執行緬北明家、白家電詐集團案的死刑，對電信詐騙祭出鐵腕。據大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸檢查機關依法批准逮捕緬北集中遣返涉詐人員4,300多人，起訴1.1萬多人，聲稱對跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。

據大陸最高檢網站消息，2025年1至11月，大陸全國檢察機關依法批准逮捕緬北集中遣返涉詐人員4,300餘人，起訴1.1萬餘人。最高檢全程指導浙江、廣東、福建等檢察機關依法行使司法管轄權，辦理緬北明家、白家、魏家、劉家等重大跨境犯罪集團案件，依法提起公訴、出庭支持公訴。

大陸最高檢表示，目前，明家、白家犯罪集團已經判決，共16人被判處死刑立即執行，7人被判處死刑緩期二年執行，16人被判處無期徒刑。

大陸最高檢檢委會委員、經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅4日受訪表示，緬北系列案件是大陸依法行使司法管轄權，對境外特重大犯罪集團及其外國籍首要分子依法嚴懲的典型案件，充分彰顯了大陸依法從嚴從重懲處的堅定立場和保護公民生命財產安全的堅定決心；維護其大國權威和法治尊嚴，取得了良好的政治效果、法律效果、社會效果和國際效果。

杜學毅並指，檢察機關深刻認識到電詐犯罪打擊治理是世界各國面臨的共同課題，積極利用雙邊、多邊機制推動反電詐國際合作，積極參與「聯合國打擊網路犯罪公約」談判，推動在聯合國框架下構建起打擊預防電詐等網路犯罪的國際合作機制。中國大陸已於2025年10月簽署該公約。

杜學毅說，下一步，檢察機關將立足檢察職能，堅決遏制電詐犯罪多發高發態勢。

死刑 司法 網路
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國共論壇聚焦旅遊合作 謝龍介：藉觀光讓大陸更了解台灣

瑞銀：中美競爭促陸加大AI投資

記憶體利空「鬼故事」 三面向破解

輸入大陸食品包裝餐盒紙袋出包 玉津咖啡、貳樓回應了

相關新聞

明家、白家接連遭處決 陸最高檢：去年起訴緬北涉詐人員逾1.1萬人

大陸近日接連執行緬北明家、白家電詐集團案的死刑，對電信詐騙祭出鐵腕。據大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸...

陸記憶體業掀掛牌熱潮 近七月來逾十家申請上市

據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個...

耳語空襲…港科技股大跳水 拖累騰訊、阿里股價

受到一則網路業者增值服務稅率調高傳聞及平台「紅包大戰」引發AI「內捲」的擔憂，香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度...

瑞銀：中美競爭促使陸AI投資力道加大

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監胡一帆昨（3）日表示，中美之間AI競爭促使中國對於AI投資力度加大，比如能看到...

陸光通訊廠去年獲利耀眼 輝達鏈中際旭創淨利倍增

近期A股上市公司紛紛披露2025年業績預告，得益於AI資料中心的建設，光通訊概念股業績大爆發。在42檔披露業績預告上市公...

陸系面板廠全球市占衝破七成

TCL華星去年完成收購LGD廣州8.5代液晶面板廠，進一步擴充產能，推動陸系面板廠全球出貨市占突破七成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。