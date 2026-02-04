陸光通訊廠去年獲利耀眼 輝達鏈中際旭創淨利倍增

近期A股上市公司紛紛披露2025年業績預告，得益於AI資料中心的建設，光通訊概念股業績大爆發。在42檔披露業績預告上市公司中，有24檔業績預告釋出正面消息，占比57%。

大陸知名光通訊模組龍頭、輝達重要供應商中際旭創預計2025年淨利為人民幣98至118億元（約新台幣445至535億元），年增89.5%至128.17%。該公司並稱2026年1.6T（指每秒傳輸1.6兆比特）光通訊需求將出現「較大增長」。

大陸光通訊三劍客「易中天」（新易盛、中際旭創、天孚通信）近期都已披露去年業績預告，新易盛預計2025年淨利人民幣94至99億元，年增231.24%至248.86%；天孚通信預計2025淨利人民幣18.81至21.5億元，年增40%至60%。

分析認為，前述三家龍頭公司受益於全球算力基礎設施投入加大、高速光通訊與光器件需求旺盛，疊加企業自身降本增效措施，均展現出強勁的增長勢頭。

中際旭創近日在投資者關係活動紀錄中也透露未來趨勢，該公司稱，1.6T光通訊在2025年第3季開始正式向重點客戶出貨，第4季出貨加速，「開啟了1.6T上量的時代。」且該公司第1季訂單增長迅速，且有望保持按季增長趨勢。

中國銀河證券分析，今年大陸光通訊需求側將從400G向800G、1.6T升級，疊加AI應用端發展帶來的算力需求提升，帶動需求量能提升；海外端當前景氣度較高，主流雲端服務廠商今年資本支出規模持續高出預期，GPU性能的提升帶動海外光通訊速率升級趨勢明確，高速率高價值量的光通訊模組出貨有望加速放量。

然而，高需求帶來挑戰，多家機構研報及公司均指出上游高端矽光子晶片的供應緊張。中際旭創也坦言，2025年以來，由於客戶需求提升太快，矽光子晶片等物料的產能供給跟不上。