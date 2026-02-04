耳語空襲…港科技股大跳水 拖累騰訊、阿里股價

受到一則網路業者增值服務稅率調高傳聞及平台「紅包大戰」引發AI「內捲」的擔憂，香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度大跌6.3%，阿里巴巴也一度跌5%，並拖累恒生科技指數盤中大幅跳水。多家券商迅速發聲認為，相關傳聞屬過度推演，在稅種、法律及政策邏輯上均不成立，可信度極低。

受到美股反彈走高影響，港股昨天早盤一度開高走高，但之後卻突然大幅跳水，以網路科技股為主的香港恒生科技指數跌幅一度擴大至3.37%，百度、騰訊控股一度跌超6%，阿里巴巴一度跌近5%。

市場恐慌源於一則關於「中國將調整高新技術企業認定及相關稅收新政」的傳聞，涉及金融業及網路增值服務稅率（如遊戲內購買、廣告）可能從6%調高，稅率比照白酒的32%。

光大證券指出，白酒適用的32%稅率屬於消費稅（從價稅加從量稅），而遊戲內購、廣告服務適用的是6%增值稅，兩者在徵稅邏輯和法律依據上完全不同，而且最新的增值稅率並沒有32%這個檔次。

從大陸現行法律框架來看，金融業、遊戲及廣告等均屬於增值稅「現代服務」細分專案，法定稅率為6%。

根據自2026年1月1日起施行的「中華人民共和國增值稅法」，稅率檔次明確為13%、9%和6%。

同時，近期大陸財政部與稅務總局發布的2026年第9號公告僅涉及基礎電信服務稅率調整，並未提及金融及互聯網增值服務。

事實上，此前中國移動等電信類股就曾因增值稅從6%調高至9%，股價經歷一波下跌，投資人可能認為網路業調高增值稅率傳聞無風不起浪，先行對網路科技股賣出來避險。

此外，騰訊近日跌破港幣600元整數關卡來到半年低點，博大資本國際行政總裁溫天納分析，騰訊旗下AI元寶的紅包活動雖引爆下載和熱議，卻沒有拉升股價，主因市場已經在警惕「燒錢換增長」的「內捲」模式，大陸網路巨頭的AI競爭激烈（騰訊元寶、百度文心、阿里千問等），都加劇獲利壓力，導致資金短期避險。