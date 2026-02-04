聽新聞
0:00 / 0:00

耳語空襲…港科技股大跳水 拖累騰訊、阿里股價

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度大跌6.3%，阿里巴巴也一度跌5%。 中通社
香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度大跌6.3%，阿里巴巴也一度跌5%。 中通社

受到一則網路業者增值服務稅率調高傳聞及平台「紅包大戰」引發AI「內捲」的擔憂，香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度大跌6.3%，阿里巴巴也一度跌5%，並拖累恒生科技指數盤中大幅跳水。多家券商迅速發聲認為，相關傳聞屬過度推演，在稅種、法律及政策邏輯上均不成立，可信度極低。

受到美股反彈走高影響，港股昨天早盤一度開高走高，但之後卻突然大幅跳水，以網路科技股為主的香港恒生科技指數跌幅一度擴大至3.37%，百度、騰訊控股一度跌超6%，阿里巴巴一度跌近5%。

市場恐慌源於一則關於「中國將調整高新技術企業認定及相關稅收新政」的傳聞，涉及金融業及網路增值服務稅率（如遊戲內購買、廣告）可能從6%調高，稅率比照白酒的32%。

光大證券指出，白酒適用的32%稅率屬於消費稅（從價稅加從量稅），而遊戲內購、廣告服務適用的是6%增值稅，兩者在徵稅邏輯和法律依據上完全不同，而且最新的增值稅率並沒有32%這個檔次。

從大陸現行法律框架來看，金融業、遊戲及廣告等均屬於增值稅「現代服務」細分專案，法定稅率為6%。

根據自2026年1月1日起施行的「中華人民共和國增值稅法」，稅率檔次明確為13%、9%和6%。

同時，近期大陸財政部與稅務總局發布的2026年第9號公告僅涉及基礎電信服務稅率調整，並未提及金融及互聯網增值服務。

事實上，此前中國移動等電信類股就曾因增值稅從6%調高至9%，股價經歷一波下跌，投資人可能認為網路業調高增值稅率傳聞無風不起浪，先行對網路科技股賣出來避險。

此外，騰訊近日跌破港幣600元整數關卡來到半年低點，博大資本國際行政總裁溫天納分析，騰訊旗下AI元寶的紅包活動雖引爆下載和熱議，卻沒有拉升股價，主因市場已經在警惕「燒錢換增長」的「內捲」模式，大陸網路巨頭的AI競爭激烈（騰訊元寶、百度文心、阿里千問等），都加劇獲利壓力，導致資金短期避險。

稅率 網路 科技股

延伸閱讀

市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

大陸AI入口大戰 阿里開火

AI競賽掉隊 騰訊、百度力圖複製11年前春節「紅包大戰」

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

相關新聞

主導市場 陸面板占全球出貨量逾7成

二○二五年，ＴＣＬ科技收購ＬＧＤ廣州八點五代線，進一步擴容產能，推動中國大陸系面板廠出貨量突破七成。分析認為，全球液晶電...

耳語空襲…港科技股大跳水 拖累騰訊、阿里股價

受到一則網路業者增值服務稅率調高傳聞及平台「紅包大戰」引發AI「內捲」的擔憂，香港科技股昨（3）日集體重挫，其中騰訊一度...

陸記憶體業掀掛牌熱潮 近七月來逾十家申請上市

據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個...

瑞銀：中美競爭促使陸AI投資力道加大

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監胡一帆昨（3）日表示，中美之間AI競爭促使中國對於AI投資力度加大，比如能看到...

陸光通訊廠去年獲利耀眼 輝達鏈中際旭創淨利倍增

近期A股上市公司紛紛披露2025年業績預告，得益於AI資料中心的建設，光通訊概念股業績大爆發。在42檔披露業績預告上市公...

陸系面板廠全球市占衝破七成

TCL華星去年完成收購LGD廣州8.5代液晶面板廠，進一步擴充產能，推動陸系面板廠全球出貨市占突破七成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。