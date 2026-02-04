聽新聞
瑞銀：中美競爭促使陸AI投資力道加大
瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監胡一帆昨（3）日表示，中美之間AI競爭促使中國對於AI投資力度加大，比如能看到中國賦能、硬體、軟體陸續在港上市，這些都是國家資本、民間資本投資方向。
此外，中國保險資金入場會鎖定穩定標的，不追高，因此看好中國市場。
她預計中國大陸今（2026）年經濟增長率目標訂在4.5%至5%之間，一方面中美科技競爭促使中國加大投資，另一方面中國大陸出口韌性仍強。
胡一帆指出，今後中國經濟能以「消費穩健、高端製造與科技投資引領、出口韌性強」概括。她指出，中國大陸出口在歷經人民幣升值、關稅壓力、對美國出口占比下降狀況下仍堅挺，一方面，現在大陸出口科技成分非常高，另一方面，大陸企業強調出海，但根還在中國，這反而加強了中國的出口。
瑞銀集團台灣區負責人、瑞士銀行在台負責人蘇韋毓認為，未來市場會有三大主題：一是懷舊並非投資策略，要與時俱進；二是AI成長強勁，會有一波外溢效應，能夠變現的企業能獲得更多青睞；三是在主流市場外，建議關注世界其他不同地方的改變，提供投資機會。
